Граждани обсипаха с чували с боклук централата на "ДПС-Ново начало"

Протестиращи обсипаха с чували с боклук мястото пред централата на "ДПС-Ново начало" на ул. Врабча 23" в петък вечер. Те начертаха с черен спрей "Главно Д" пред централата и го запълниха с чували с отпадъци. Поводът за недоволството на гражданите е кризата с боклука в столичните квартали "Люлин" и "Красно село". Протестът под наслов "Боклук за боклука" се организира от гражданското сдружение БОЕЦ.

"Пеевски се опитва да изяде държавата ни! Пеевски се опитва да изяде столицата ни! Пеевски се опитва да превърне страната ни в кочина. Таки се опитва да превърне столицата ни в кочина! Мафията се опитва да ни удави в боклуци. Когато говорим за Таки разбирайте Пеевски. Свинята е гладна и алчна! Да нахраним свинята", пишат организаторите на протеста.

Те призоваха граждани от тези квартали да донесат събрани отпадъци и да ги изсипят пред централата на "Ново начало". Mножество граждани се отзоваха на призива и мястото около центрлата бе обсипано от чували с боклук.

Със скандирания "Мафията вън!" и "Боклуци!" представители на БОЕЦ направиха купчина от черни найлонови чували, предаде БНР.



Сн.БГНЕС

"Боклукът, който мафията превърна в оръжие срещу гражданите - ние обръщаме това оръжие срещу мафията, защото на върха на тази мутренска структура стои Пеевски. Това е офисът на Пеевски. За пореден път сме тук, където е символът - голямото Д, това е символ на държавата на мафията на Пеевски. Обръщаме оръжието на мафията срещу тях и показваме нашата непримиримост срещу това, което се случва, а именно - опитват се отново да одерат от нашите гърбове, от гърбовете на гражданите, стотици милиони", заяви лидерът на БОЕЦ Георги Георгиев.



Сн.БГНЕС

В района има и засилено полицейско присъствие. Именно полицаите предотвратиха трупането на чували с боклук пред входната врата на централата. Близо до нея е пристигнал и бус, пълен с чували с боклук, но от полицията са направили всичко възможно да го спрат, като от специализирания отряд "Сигма" са направили проверка на шофьора.



Сн.БГНЕС

Впоследствие протестиращите блокираха движението по бул. "Васил Левски" в района на ул. "Врабча".

Кризата с почистването на "Люлин" и "Красно село" продължава вече близо седмица. До нея се стигна след като кметът Васил Терзиев отказа да приеме завишената и рекетьорска според него оферта на единствената останала в обществената поръчка фирма, свързана с Христофорос Аманатидис – Таки.

Междувременно договорът с досегашния чистач - "Зауба" с краен собственик Румен Гайтански-Вълка, приключи. Така на общината от дни се и се налада да се справя със собствени средства с кризата, както и да разчита на помощта на множество активни граждани.