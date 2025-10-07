Граждани помагат за справянето на боклука в кризисните райони, докато други нарочно трупат

Столичната община проверява сигнали за коли, бусове, каруци, каращи отпадъци незнайно от къде, за да ги изхвърлят до кофите в "Люлин" и "Красно село" - двата района, за които кметът отказа да приеме рекетьорската, според него, оферта на сметосъбиращата фирма и сега ситуацията там е кризисна.

Кметът Васил Терзиев заяви във вторник сутринта: "Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост".

Той допълни, че е можел да остави нещата да се случват както досега, но е избрал да не позволи на хората, "които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега".

Кметът, който няма мнозинство в Столичния общински съвет и открито се противопостави на най-силните политици в държавата - Делян Пеевски и Бойко Борисов - е в изключително тежка ситуация. Кризата с боклука няма бързо и лесно решение, поради което от решаващо значение е дали Терзиев ще получи подкрепата на мнозинството от гражданите, за да може да отстоява по-силно позициите си пред общинския съвет.

Общината едва смогва да чисти двата района, а от понеделник в социалните мрежи се разпространяват информации за хора, които идват да хвърлят големи отпадъци като стари електроуреди, дрехи, матраци, възглавници и други. Има съмнения, че става въпрос за организирана дейност. Коментарите обикновено са, че е странно, че точно сега в двата района масово е имало прочистване на мазета и тавани, което е довело до купчини отпадъци край и без това препълнените контейнери.

"Имаме такива сигнали, дори клипчета. Проверяваме ги", коментира зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева.

Появиха се и обратните примери. Жител на "Красно село" сам събра в големи чували боклуците от преливащите кофи пред дома му. Натовари ги на личния си бус и ги закара до един от големите контейнери, разположени от общината в района. Георги Чакъров сподели за това във фейсбук групата "Район "Красно село" и призова съседите си да последват примера му и да помогнат на общината в чистенето.

В групите в социалните мрежи на двата района текат масови призиви хората да изхвърлят отпадъците си до работното си място или когато водят децата си на училище или детска градина в други райони, където няма проблеми с чистенето.

В групата на "Крласно село" има и оферта към собствениците на фирми, които предлагат къртене, чистене и извозване на отпадъците. Срещу почистването на преливащи кофи за своя сметка, хората с такъв бизнес биха получили реклама в групата, в която тя по принцип е забранена.

От районната администрация на "Красно село" пък показаха в понеделник как товарят отпадъци на един от собствените си камиони и ги носят до "сборните" контейнери.

Жител на "Люлин 3" също написа в социалните мрежи, че организира почистване на контейнерите пред блока си в сряда и ако остане време, ще продължи и към следващите кофи. Тодор Димитров пише, че е отделил почти целия си ден, за да помага за почистването на квартала и призовава съседи да се присъединят.

Паралелно с призивите гражданите да помогнат на общината в социалните мрежи има и критики към действията на общината и лично на Васил Терзиев. Аргументът на изразяващите ги е това, че местната власт е сбъркала с времето и начина, по който е обявила поръчката за чистенето, довела до кризата.

Привечер фейсбук страницата BG Elves разпространи информация, че по кофите в "Люлин" и "Красно село" ще бъдат разлепени стикери с лика на Васил Терзиев и надпис "Благодарим ти, кмете". Според публикацията стикерите са отпечатани от фирмата "Дизайн спот", която често прави маркетинговите кампании на общинското дружество "Център за градска мобилност". Ръководството на ЦГМ е назначено от "икономическото мнозинство" в Столичния общински съвет, съставено основно от ГЕРБ и БСП.

Междувременно от Столичната община, както и от районните администрации призовават хората да изхвърлят боклука си разделно - опаковките да отиват в цветните контейнери, където им е мястото, за да не се пълнят сивите толкова бързо. Освен това временно в двата района е забранено да се изхвърлят големи отпадъци като стари мебели и електроуреди. Хората са призовани, ако могат да занесат отпадъците си до временните големи контейнери. Добре е боклукът да е добре опакован, за да не се разпилява.