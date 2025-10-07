Граждани помагат за справянето на боклука в кризисните райони, докато други нарочно трупат

Столичната община проверява сигнали за коли, бусове, каруци, каращи отпадъци незнайно от къде, за да ги изхвърлят до кофите в "Люлин" и "Красно село" - двата района, за които кметът отказа да приеме рекетьорската, според него, оферта на сметосъбиращата фирма и сега ситуацията там е кризисна.
Кметът Васил Терзиев заяви във вторник сутринта: "Това не е криза с боклука. Това е сблъсък на два свята – на стария, в който малцина с прякори и влияние диктуват правилата, и на новия, в който хората искат прозрачност, ред и справедливост".
Той допълни, че е можел да остави нещата да се случват както досега, но е избрал да не позволи на хората, "които десетилетия тъпчат града и държавата, да успеят да извият ръцете на софиянци и сега".
Кметът, който няма мнозинство в Столичния общински съвет и открито се противопостави на най-силните политици в държавата - Делян Пеевски и Бойко Борисов - е в изключително тежка ситуация. Кризата с боклука няма бързо и лесно решение, поради което от решаващо значение е дали Терзиев ще получи подкрепата на мнозинството от гражданите, за да може да отстоява по-силно позициите си пред общинския съвет.
Общината едва смогва да чисти двата района, а от понеделник в социалните мрежи се разпространяват информации за хора, които идват да хвърлят големи отпадъци като стари електроуреди, дрехи, матраци, възглавници и други. Има съмнения, че става въпрос за организирана дейност. Коментарите обикновено са, че е странно, че точно сега в двата района масово е имало прочистване на мазета и тавани, което е довело до купчини отпадъци край и без това препълнените контейнери.
"Имаме такива сигнали, дори клипчета. Проверяваме ги", коментира зам.-кметът по екологията Надежда Бобчева.
Появиха се и обратните примери. Жител на "Красно село" сам събра в големи чували боклуците от преливащите кофи пред дома му. Натовари ги на личния си бус и ги закара до един от големите контейнери, разположени от общината в района. Георги Чакъров сподели за това във фейсбук групата "Район "Красно село" и призова съседите си да последват примера му и да помогнат на общината в чистенето.
В групите в социалните мрежи на двата района текат масови призиви хората да изхвърлят отпадъците си до работното си място или когато водят децата си на училище или детска градина в други райони, където няма проблеми с чистенето.
В групата на "Крласно село" има и оферта към собствениците на фирми, които предлагат къртене, чистене и извозване на отпадъците. Срещу почистването на преливащи кофи за своя сметка, хората с такъв бизнес биха получили реклама в групата, в която тя по принцип е забранена.
От районната администрация на "Красно село" пък показаха в понеделник как товарят отпадъци на един от собствените си камиони и ги носят до "сборните" контейнери.
Жител на "Люлин 3" също написа в социалните мрежи, че организира почистване на контейнерите пред блока си в сряда и ако остане време, ще продължи и към следващите кофи. Тодор Димитров пише, че е отделил почти целия си ден, за да помага за почистването на квартала и призовава съседи да се присъединят.
Паралелно с призивите гражданите да помогнат на общината в социалните мрежи има и критики към действията на общината и лично на Васил Терзиев. Аргументът на изразяващите ги е това, че местната власт е сбъркала с времето и начина, по който е обявила поръчката за чистенето, довела до кризата.
Привечер фейсбук страницата BG Elves разпространи информация, че по кофите в "Люлин" и "Красно село" ще бъдат разлепени стикери с лика на Васил Терзиев и надпис "Благодарим ти, кмете". Според публикацията стикерите са отпечатани от фирмата "Дизайн спот", която често прави маркетинговите кампании на общинското дружество "Център за градска мобилност". Ръководството на ЦГМ е назначено от "икономическото мнозинство" в Столичния общински съвет, съставено основно от ГЕРБ и БСП.
Междувременно от Столичната община, както и от районните администрации призовават хората да изхвърлят боклука си разделно - опаковките да отиват в цветните контейнери, където им е мястото, за да не се пълнят сивите толкова бързо. Освен това временно в двата района е забранено да се изхвърлят големи отпадъци като стари мебели и електроуреди. Хората са призовани, ако могат да занесат отпадъците си до временните големи контейнери. Добре е боклукът да е добре опакован, за да не се разпилява.
Ключови думи
Гледам Пеевски с охраната му разтоварват един бус с отпадъци. Това ако не е заговор - здраве му кажи! Всичко ще направят за да спънат "борбата" със завладяните кофи за боклук! Нека се обединим и дружно да се противопоставим на организираните групи на мафията, които изхвърлят смет! Ураааааааа!
Адмирации за почина!!! Не трябва да позволим на мафията да ни пречупи, за да ни дои до безкрай, както го прави през цялото (без)управление на баце. Както се обединихме при транспортната стачка и сега: Хора, да се съюзим за отпор!!!