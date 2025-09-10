Граждани в защита на светското образование: "Училището не е църква, нито джамия"

Пореден протест против религията в училище ще се проведе в сряда в София от 19 часа пред сградата на централното управление на Българската народна банка в "защита на светския характер на българското училище".
Целта на протестиращите според информацията за събитието във Фейсбук е да се застъпят "за истинското образование" и да се противопоставят на "опитите за прокарване на религиозна пропаганда под претекст за "образователна реформа". Има се предвид въвеждането на новият учебен предмет "Добродетели и религии", което се предвижда в законопроекта за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, който от Министерството на образованието и науката предложиха за обществено обсъждане през май. Надсловът, под който ще се проведе събитието днес, е "Училището не е църква, нито джамия!".
"Искаме истинско и качествено образование, а не разхищение на човешки и финансов ресурс. Докато върху родители и ученици се стоварва цялата вина за провалите в системата, ние плащаме все повече за частни уроци", заявяват организаторите.
По думите им е крайно време да бъдат поискани прозрачност, отговорност и конструктивен диалог:
"Искаме заедно - МОН, учители, родители и ученици да решаваме истинските проблеми, а не да ставаме жертви на разделение и конфликти".
В информацията за събитието се подчертава, че "вярата е личен избор, докато знанието е обществен дълг и нито децата, нито училището са терен за опасни идеологически експерименти".
Става ясно, че събитието е в отговор на 5-часовото заседание на Комисията по образование и наука от края на юли, което според протестиращите се е превърнало в сцена на:
- координиран натиск за въвеждане на задължително вероучение;
- арогантност и унижение към ученици и граждански организации, дръзнали да мислят критично;
- пълна липса на гласовете на учители, синдикати и бизнеса – основните участници в реалната образователна система;
- антинаучни изказвания, легитимирани в парламентарна зала, без реакция;
- и грубо заглушаване на всеки аргументиран глас на несъгласие.
След заседанието на ресорната парламентарна комисия по образованието и науката обаче и депутатите от Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание също казаха "да" на въвеждането на новата дисциплина "Добродетели и религии" в редовната учебна програма. Предстои законопроектът за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, който предвижда включването на новият предмет в училище, да бъде детайлно разгледан в комисии и пленарна зала преди окончателното му гласуване.
"Това не е дебат. Това е подмяна. Време е да припомним, че образованието не е заложник на политически интереси, религиозни доктрини или институционален цинизъм. То принадлежи на децата, на учителите, на обществото", твърдят организаторите на протеста в сряда.
След събитието пред БНБ, към което във Фейсбук са проявили интерест над 5 000 души, между 20 и 21 часа е предвидено шествие до Националната библиотека, където събралите се ще поднесат почитта си пред паметника на светите братя Кирил и Методий.
"Носете цвете, за да го оставим на паметника, както и български знамена – символ на общата ни кауза и достойнство", апелират организаторите.
Протести под надслов "Училището не е църква" вече се проведоха на 8 и 15 май, когато протестиращите заявиха, че са несъгласни с политиките на министъра на образованието Красимир Вълчев, поискаха оставката му и изразиха притеснение, че при изучаването на религия в училище има риск от индоктринация на децата им.
Който иска да изучава православна религия има Духовна семинария за това. В училище се учи задължително това, което ще е нужно в живота. Възпитанието не е работа на училището, нито комунистическото при Тато, нито православното при мутрите сега. Който го иска, да го получи като избираем предмет. А атеисти и агностици има по цял свят, както и много други религии освен православието.
Изучаването на религия в училищата е само теоретично и напълно отговаря на замисъла за предмет "добродетелност".Изучаването на религия не означава изповядване на религия! А и само Ленин отрича религията...
Аз съм твърдо против. Децата се възпитават в семейството. От баща мъж и майка жена. Има църковни телевизионни канали, който го влече, да зяпа. Не е църквата дето ще ни реши проблемите. Не пречете на децата, не им губете времето! На нас ни загубиха много време по "мероприятия", събрания, пуг-ове. Спестете това на сегашните беззащитни деца! Ако се налага, да разгоним калпавия парламент. Църквата е обречена традиция.
По принцип е чудесно учениците да изучават религия, но у нас това е пореден опит за промиване на мозъците с руска пропаганда.Самият "Синод" на БПЦ е сборище на русороби, които използват тоя учебен предмет, за да насаждат руски опорки.