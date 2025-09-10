Граждани в защита на светското образование: "Училището не е църква, нито джамия"

Пореден протест против религията в училище ще се проведе в сряда в София от 19 часа пред сградата на централното управление на Българската народна банка в "защита на светския характер на българското училище".

Целта на протестиращите според информацията за събитието във Фейсбук е да се застъпят "за истинското образование" и да се противопоставят на "опитите за прокарване на религиозна пропаганда под претекст за "образователна реформа". Има се предвид въвеждането на новият учебен предмет "Добродетели и религии", което се предвижда в законопроекта за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, който от Министерството на образованието и науката предложиха за обществено обсъждане през май. Надсловът, под който ще се проведе събитието днес, е "Училището не е църква, нито джамия!".

"Искаме истинско и качествено образование, а не разхищение на човешки и финансов ресурс. Докато върху родители и ученици се стоварва цялата вина за провалите в системата, ние плащаме все повече за частни уроци", заявяват организаторите.

По думите им е крайно време да бъдат поискани прозрачност, отговорност и конструктивен диалог:

"Искаме заедно - МОН, учители, родители и ученици да решаваме истинските проблеми, а не да ставаме жертви на разделение и конфликти".

В информацията за събитието се подчертава, че "вярата е личен избор, докато знанието е обществен дълг и нито децата, нито училището са терен за опасни идеологически експерименти".

Става ясно, че събитието е в отговор на 5-часовото заседание на Комисията по образование и наука от края на юли, което според протестиращите се е превърнало в сцена на:

координиран натиск за въвеждане на задължително вероучение;

арогантност и унижение към ученици и граждански организации, дръзнали да мислят критично;

пълна липса на гласовете на учители, синдикати и бизнеса – основните участници в реалната образователна система;

антинаучни изказвания, легитимирани в парламентарна зала, без реакция;

и грубо заглушаване на всеки аргументиран глас на несъгласие.

След заседанието на ресорната парламентарна комисия по образованието и науката обаче и депутатите от Комисията по демографската политика, децата и семейството в Народното събрание също казаха "да" на въвеждането на новата дисциплина "Добродетели и религии" в редовната учебна програма. Предстои законопроектът за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование, който предвижда включването на новият предмет в училище, да бъде детайлно разгледан в комисии и пленарна зала преди окончателното му гласуване.

"Това не е дебат. Това е подмяна. Време е да припомним, че образованието не е заложник на политически интереси, религиозни доктрини или институционален цинизъм. То принадлежи на децата, на учителите, на обществото", твърдят организаторите на протеста в сряда.

След събитието пред БНБ, към което във Фейсбук са проявили интерест над 5 000 души, между 20 и 21 часа е предвидено шествие до Националната библиотека, където събралите се ще поднесат почитта си пред паметника на светите братя Кирил и Методий.

"Носете цвете, за да го оставим на паметника, както и български знамена – символ на общата ни кауза и достойнство", апелират организаторите.

Протести под надслов "Училището не е църква" вече се проведоха на 8 и 15 май, когато протестиращите заявиха, че са несъгласни с политиките на министъра на образованието Красимир Вълчев, поискаха оставката му и изразиха притеснение, че при изучаването на религия в училище има риск от индоктринация на децата им.