Грета Тунберг пя и танцува на екоконцерт в Стокхолм

Грета Тунберг се включи в проявата и като изпълнител, сн. ЕПА/БГНЕС

Шведската климатична активистка Грета Тунберг изненада публиката на концерт в Стокхолм, посветен на каузата за защита на околната среда, като изпя песен и танцува, предадоха световните агенции.

Пред няколко хиляди зрители, които не се изплашиха от есенния студ и дойдоха на концерта, за да изслушат изпълненията на около 20 музиканти, Грета изпя танцувалното парче на Рик Астли "Never gonna give you up". За първи път младата екоактивистка пее пред публика. Но това не е случайно. Грета идва от музикално семейство. Майка ѝ Малена Ернман и сестра ѝ Беата Тунберг са в музикалния бизнес. Майка ѝ е оперна певица и представяше Швеция на песенния конкурс Евровизия през 2009 г.

По повод на импровизираното си музикално изпълнение Грета заяви: "В края на деня ние сме просто тийнейджъри, които се забавляват заедно, а не гневните деца, обрисувани от медиите".