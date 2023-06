Грета Тунберг слага край на "ученическите" климатични стачки

Шведската екоактивистка Грета Тунберг обяви своята последна петъчна климатична ученическа стачка, след като вече се дипломира, но каза, че ще продължи с протестите.

"Днес завърших училище, които означава, че вече няма да е възможно да участвам в училищна стачки в защита на климата", написа 20-годишната Тунберг в "Туитър", отбелязвайки своя 251-ви и последен ученически протест.

School strike week 251. Today, I graduate from school, which means I’ll no longer be able to school strike for the climate. This is then the last school strike for me, so I guess I have to write something on this day.

Thread???? pic.twitter.com/KX8hHFDyNG