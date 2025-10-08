Грета Тунберг твърди, че е изтезавана в израелския затвор

Шведската активистка Грета Тунберг заяви, че тя и други задържани от флотилията за Газа са били подложени на изтезания в израелския затвор, предаде Ройтерс. Активистката казва, че арестуваните членове на флотилията са били "отвлечени и изтезавани" от израелската армия.
Журналистите се опитаха да разберат повече за твърденията на Тунберг, но тя отказа да даде повече подробности. Тя обясни, че не е имала достъп до чиста вода, както и че на другите задържани е бил отказан достъп до жизненоважни лекарства.
"Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: "Грета е била подложена на изтезания", защото това не е същината на историята”, каза Тунберг.
По думите ѝ задържаните от флотилията за Газа са били подложени на неща, които бледнеят в сравнение с това, което хората в Газа преживяват всеки ден.
Израелското министерство на външните работи многократно е отричало задържаните да са били малтретирани.
"Всички задържани са имали достъп до вода, храна и тоалетни; не им е бил отказан достъп до адвокат и всичките им законни права са били напълно спазени", заяви миналата седмица говорител на външното министерство.
Тунберг беше част от флотилия, която се опита да достигне до Газа, за да достави хуманитарна помощ и да привлече вниманието към тежкото положение в анклава, където по-голямата част от жителите са прогонени от домовете си, а гладът е повсеместен.
Тунберг беше задържана заедно с още 478 души от флотилията и изгонена от Израел в понеделник.
Израел твърди, че съобщенията за глад в Газа са преувеличени и нарече флотилията рекламен трик, от който се облагодетелства палестинската военна групировка „Хамас“. През юни Тунберг беше задържана при подобен опит да бъде пробита израелската морска блокада на Газа.
Болен мозък.
Светът бе един прекрасен, преди да го има Израел, само с две световни войни за един век и постоянни по-малки. Трудно е да се провидят изобщо наченки на мозъчна дейност при теб, камо ли на политическа грамотност, за каквато претендираш с ника си. Всеки тъпак се надскача с претенциите си, ти не си изключение.
Водата от ледник са и спрели
Хахахахатралала "По думите ѝ задържаните от флотилията за Газа са били подложени на неща, които бледнеят в сравнение с това, което хората в Газа преживяват всеки ден." Верно ли бееее, тая от пубертета не я слуша главата, представям си каква ще стане като я тресне менопаузата.
глей-глей, бате, как сама си противуричи: "Лично аз не искам да споделям какво съм преживяла, защото не искам това да стане заглавие в медиите и да пише: "Грета е била подложена на изтезания", защото това не е същината на историята”, каза Тунберг". бива, бива, ма па толку яко егоцентричну да е туй моме - ма, бива ли, бе, ъ!
И тогава няма да има, ако Русия още съществува.
Няма да има мир по света докато не изчезне престъпната ционистка държава.
Добре е да има хора като Грета.
"Грета Тунберг твърди, че е изтезавана в израелския затвор"... И как? Забавили са ѝ хапчетата?
Не е имало веганско меню, вероятно.