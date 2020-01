Григор Димитров победи аржентинец на старта в Мелбърн

Григор Димитров започна успешно участието си в Откритото първенство на Австралия. Поставеният под №18 в основната схема Димитров се наложи над Хуан Игнасио Лондеро от Аржентина след 4:6, 6:2, 6:0, 6:4 след два часа и половина игра в Мелбърн.

Това беше победа №60 за българския тенисист в турнирите от Големия шлем.

Срещата се игра при затворен покрив на "Мелбърн Арина" заради проливния дъжд в града.

51-ият в световната Лондеро започна по-добре мача, успя да пробие за 5:4 и след това затвори първия сет. Григор намери постепенно своята игра, намали грешките и след 2:2 във втората част спечели 11 поредни гейма до 1:1 в четвъртата част.

При 5:4 в последния сет поведе с 40:0 при сервис на Лондеро и реализира втория мачбол.



With drop shots like that...@GrigorDimitrov breaks to take a 4-2 lead in the second set after dropping the opener to Londero#AO2020 | #AusOpen pic.twitter.com/PImCwDqTR9