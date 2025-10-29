Григор Димитров се отказа от мача с Медведев

Григор Димитров обяви, че се отказва от участието си на тенис турнира от сериите "Мастърс 1000" в Париж.

34-годишният български тенисист трябваше да излезе на корта за двубоя си с руснака Даниил Медведев, но е обявил пред организаторите, че се отказва. Все още няма информация каква е причината за отказването от турнира.

Турнирът в Париж беше завръщането на българина на корта след като скъса гръден мускул в мача си с Яник Синер на "Уимбълдън".

В понеделник Димитров победи безпроблемно французина Джовани Мпечи-Перикар, с което си осигури мача с Медведев.