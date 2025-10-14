Грипният сезон започна по-рано

Грипният сезон започва по-рано от очакваното, а първият доказан случай в България е регистриран още на 10 октомври, съобщи проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).

"Грипът вече циркулира в страната. Имаме доказан случай при дете, което се е заразило най-вероятно от близкото си обкръжение. Добрата новина е, че то вече е добре", каза проф. Христова пред Нова телевизия.

По думите ѝ по-ранната поява на вируса не означава задължително по-дълъг или по-тежък сезон. Обичайният пик се очаква в края на януари и през февруари, както в предишни години.

"Това, че грипът е дошъл по-рано, не значи, че ще си тръгне по-рано или ще бъде по-тежък. Всичко зависи от конкретната циркулация на щамовете. Всички ще се срещнем с него в някакъв момент, но не всички ще се разболеем. Една четвърт от хората ще прекарат инфекцията по-тежко, други ще стигнат до болница, а трети дори няма да го усетят", уточни проф. Христова.

Ваксините срещу грип вече започват да пристигат в аптеките и при общопрактикуващите лекари. Според Христова доставките вървят поетапно и цялото количество ще бъде налично до края на октомври.

"Не може всички количества да пристигнат изведнъж. Но за хората над 65 години, които са в националната програма, ще има достатъчно ваксини", увери тя.

При първи симптоми на грип, специалистът препоръча незабавно започване на антивирусно лечение, тъй като ефективността му е най-висока в първите 1-2 дни от заболяването.

Паралелно с грипа, у нас се наблюдава и подем на Covid-19.

"В момента Covid-19 е може би най-честият вирус, който доказваме в референтната лаборатория. Всяка четвърта проба от респираторен материал е положителна", предупреди проф. Христова.

По думите ѝ държавата разполага с ваксини срещу болестта, които могат да се поставят на желаещите – особено на възрастни хора, хронично болни, медицински работници и близки на тежко болни пациенти.