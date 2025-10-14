Грипният сезон започна по-рано

Грипният сезон започва по-рано от очакваното, а първият доказан случай в България е регистриран още на 10 октомври, съобщи проф. Ива Христова, директор на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ).
"Грипът вече циркулира в страната. Имаме доказан случай при дете, което се е заразило най-вероятно от близкото си обкръжение. Добрата новина е, че то вече е добре", каза проф. Христова пред Нова телевизия.
По думите ѝ по-ранната поява на вируса не означава задължително по-дълъг или по-тежък сезон. Обичайният пик се очаква в края на януари и през февруари, както в предишни години.
"Това, че грипът е дошъл по-рано, не значи, че ще си тръгне по-рано или ще бъде по-тежък. Всичко зависи от конкретната циркулация на щамовете. Всички ще се срещнем с него в някакъв момент, но не всички ще се разболеем. Една четвърт от хората ще прекарат инфекцията по-тежко, други ще стигнат до болница, а трети дори няма да го усетят", уточни проф. Христова.
Ваксините срещу грип вече започват да пристигат в аптеките и при общопрактикуващите лекари. Според Христова доставките вървят поетапно и цялото количество ще бъде налично до края на октомври.
"Не може всички количества да пристигнат изведнъж. Но за хората над 65 години, които са в националната програма, ще има достатъчно ваксини", увери тя.
При първи симптоми на грип, специалистът препоръча незабавно започване на антивирусно лечение, тъй като ефективността му е най-висока в първите 1-2 дни от заболяването.
Паралелно с грипа, у нас се наблюдава и подем на Covid-19.
"В момента Covid-19 е може би най-честият вирус, който доказваме в референтната лаборатория. Всяка четвърта проба от респираторен материал е положителна", предупреди проф. Христова.
По думите ѝ държавата разполага с ваксини срещу болестта, които могат да се поставят на желаещите – особено на възрастни хора, хронично болни, медицински работници и близки на тежко болни пациенти.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.