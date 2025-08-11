"Грийнпийс": Втечненият газ има по-голям CO₂ отпечатък от въглищата и сделката на Европа със САЩ е капан за климата

Сделката между ЕС и САЩ от края на юли за увеличаване на доставките на американски втечнен газ в следващите три години може да повлияе върху действията на Европа за опазване на климата, тъй като втечнения газ има с една трета по-голям въглероден отпечатък отколкото въглищата, сочи анализ на екоорганизацията "Грийнпийс", обявен в понеделник.

Според нея допълнително увеличаване на доставките на втечнен газ от САЩ, без такива да са нужни, представлява сериозна заплаха за глобалния климат, защото добива, втечняването, транспортирането и режазификацията му замърсяват далеч повече от пренасяния по тръбопровод газ и от наличните в момента енергийни алтернативи.

Твърди се, че втечненият природен газ е по-чист от въглищата, тъй като при изгарянето му се отделят по-малко емисии на въглероден диоксид. Когато говорим само за изгаряне на газа, това е така. Но индустриалните процеси и транспортирането му на далечни разстояния променят драстично цялата картина, отбелязва организацията.

Тя цитира изследване от 2024 г., според което въглеродният отпечатък на втечнения газ е с 33% по-голям от този на въглищата. Процесите на добив, втечняване и транспорт водят до значителни емисии на метан – парников газ, който задържа над 80 пъти повече топлина в атмосферата от CO₂, изчислено за период от 20 години.

"Грийнпийс" отбелязва, че всеки етап от процеса на добив на шистовия газ, какъвто основно е изнасяният от САЩ, втечняване, транспортиране и изгаряне е свързан с изтичане на огромни количества метан. Тя дава разбивка и на процесите и климатичния им отпечатък, измерен в еквивалент на CO₂, където метанът е приравнен към CO₂ при GWP20 (Global Warming Potential - потенциал за глобално затопляне за 20-годишен период на задържане на метана в атмосферата).

Според цитираните данни по време на фракинга за добив на шистовия газ, представляващ сондиране дълбоко в земята и впръскване на огромни количества вода и химикали, които изтласкват шистовия газ на повърхността, и след това при транспортирането на суровината по тръбопроводи се зихвърлят метанови емисии. Така се формират около 38% от общите емисии, свързани с това гориво.

За да се втечни, изкопаемият газ трябва се охлажда до около -160°C - енергоемък процес, за който се гори газ и изгореният за производство на енергия и изгубеният в този етап от индустриалния процес метан се изчисляват на около 9%.

Пътуването на танкерите с вчетнен газ може да продължи седмици и в това време част от него се изпарява, тъй като повишава тепмературата си и част от серовината минава от течно в газообразно състояние. Загубите на метан варират според технологията на кораба, но средно по пътя се изпаряват между 4 и 8%.

След регазификацията и използването му за изгаряне метанът се превръща във въглероден двеосик, който е по-слаб парников газ. Така общият въглероден отпечатък от самото потребление на газа, след всичките загуби при добива, втечняването и транспорта, е 34% от общия въглероден отпечатък.

Парников ефект по гориво

Загубите при добива, при втечняването на шистовия газ и при транспортирането му през океана очертават сключената сделка за увеличаване на доставките от САЩ към Европа като едно огромно климатично бедствие.

При изчисление на база единица топлинна енергия, въглеродният отпечатък на втечнения газ е с 33% по-голям от този на въглищата и на изкопаемия газ, ползвани близо до източника. И 10 пъти по-голям, отколкото при термопомпената инсталация тип "земя-въздух", зареждана от електрическата мрежа.Организацията отбелязва, че разликата между CO₂ отпечатъка на мръсните изкопаеми горива и чистите алтернативи е огромна, тъй като включва целия жизнен цикъл на всяка технология – от извличането на материалите и преработката им, през изграждане на инсталациите за горене, слънчевите панели или вятърните турбини, до суровината, която съответната технология ще ползва до края на съществуването си. По данни от IPCC в осреднени стойности въглеродният отпечатък за киловат произведена енергия е, както следва:

Въглища: 820

Газ: 490

Фотоволтаици - промишлен мащаб: 48

Фотоволтаици на покрива: 41

Вятърна енергия отвъд брега: 12

Вятърна енергия на сушата: 11

Въглероден отпечатък по технологии

Измерва се в грама парникови газове в еквивалент на въглероден двуокис на произведен киловат електроенергия (gCO₂eq/kWh). За целия жизнен цикъл – от извличането на суровините за производство на технологията, през изграждане, до самия период на активна работа, в който технологията произвежда електричество с горене на въглища и газ или от възобновяеми източници.

Най-увреждащото климата гориво са въглищата, следвани от газа. Макар и малък, въглероден отпечатък имат и слънчевите панели заради производството и поддръжката си. Най-малък отпечатък имат вятърните централи в морето и на сушата.

Алтернативите

Преносът на втечнен шистов газ на дълги разстояния е климатично бедствие, отбелязват природозащитниците. Макар и разработването на собствени газови находища да се представя като по-добра алтернатива, това не е така. В случая с проектите за сондиране за газ в Черно море в българската и румънската акватория например, трябва да се има предвид изключителната уязвимост на екосистемите му – то е затворено, сравнително изолирано от Световния океан море, където един инцидент може да окаже непоправими последствия върху живота в него, върху риболовната индустрия и върху туризма, смятат от "Грийнпийс".

Според организацията преориентирането на енергийната система към потребление на повече газ създава зависимост. Колкото по-достъпен е един изчерпаем по своята същност ресурс, толкова повече и по-бързо започва да се потребява от него. Феноменът е известен като Парадоксът на Джевънс. След като в крайна сметка газът бъде изчерпан, страната ще излезе още по-зависима и нуждаеща се от нови, по-скъпи и по-опасни находища или от внос от все по-ненадеждни търговски партньори.

"Алтернативата е ясна. Повече възобновяеми източници в енергийния микс, които разчитат на неизчерпаемия ресурс на вятър, слънце, геотермална енергия. Също: инвестиране в съхранение и умни мрежи. По-добра организация и законодателство за създаване на енергийни общности за истинска енергийна децентрализация и демократизация. Инвестиции в по-ефикасни електропреносни мрежи и по-добра свързаност със съседните страни. И не на последно място – ударни инвестиции в повишаване на енергийната ефективност в бита и индустрията, както и в мерки за пестене на енергията. Защото най-чистата енергия е именно спестената", заключават от "Грийнпийс".