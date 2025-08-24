Грузинец е задържан за вчерашната гонка с бус с нелегални мигранти

Грузински гражданин на 21 години е задържан в неделя заради вчерашната гонка с полицията и управлявания от него бус с мигранти. Младият мъж е арестуван при опит да напусне района на Царево с таксиметров автомобил. Той беше издирван след инцидента в село Лозенец, при който беше изоставен микробус с 24 нелегални мигранти. Младият мъж е спрян за проверка на контролно-пропускателния пункт „Караагач“ на пътя за Бургас.

Вчера около 19:00 ч. мъжът не се е подчинил на полицейски сигнал, навлязъл е в село Лозенец и е изоставил микробус с 24 нелегални мигранти. Превозното средство е продължило по инерция и се е блъснало в паркирани автомобили, като са нанесени леки материални щети.

„Мигрантите блъскаха по прозорците на микробуса, изкъртиха задната врата и започнаха да падат един върху друг като чували. Бяха в окаяно състояние, полицаите ги извадиха от микробуса, бяха полуживи, започнаха да им носят водичка от бистрото, от магазина, да ги поливат със студена вода и да пият. Целите трепереха и не можеха да дишат, полуживи ви казвам, полуживи бяха”, разказва пред бТВ Росица Мирчева, очевидец на случилото се вчера

Главен комисар Антон Златанов, директорът на „Гранична полиция“, също даде подробности за случая.

„Използваха схема с пилотен автомобил, който върви с един от трафикантите по-напредq за да проверява пътя за патрули на гранична полиция и въобще на МВР. А във втория автомобил, който обаче в случая е изключително малък микробус, бяха натъпкани 24 мигранти. Ние ги бяхме локализирали доста по-назад във времето и в момента, в който спряхме и задържахме пилотния автомобил, всъщност водача на микробуса успя да завие към с. Лозенец и в крайна сметка водачът намали скоростта на автомобила, скочи в движение с цел да избяга, микробусът се удари съвсем леко в един неспрял автомобил. Няма пострадали, съвсем леки материални щети, мигрантите бяха в недобро здравословно състояние, пред задушаване, техният живот е спасен, дойдоха бързо и колеги от успешна медицинска помощ, нашите служители им казаха помощ на място, а водачът избяга”, разказва Златанов.

Той съобщи, че в сравнение с миналата година се отчита значителен спад в опитите за нелегално преминаване. За периода от януари до август 2023 г. са предотвратени 115 000 опита за влизане в страната, докато през същия период на тази година броят им е 9700. Задържани са почти всички, които са успели да преминат или са направили опит да излязат през сухопътните граници със Сърбия и Румъния.

По думите му намаляването на мигрантския натиск се дължи на по-сигурната охрана на границата, техническото обезпечаване с видеонаблюдение и автомобили, както и на активното сътрудничество със съседни държави. Засилената работа срещу каналджийските мрежи също дава резултат – само миналата година са неутрализирани 15 престъпни структури, а лидерите им вече са осъдени.

Златанов уточни, че в резултат на тези действия цената на нелегалното превеждане на мигранти през страната е нараснала от 700–1000 евро през 2023 г. до 8–20 хил. евро в момента.