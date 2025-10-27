 Прескочи към основното съдържание
Губернаторът на Калифорния може да се кандидатира за президент на САЩ

Гавин Нюсъм, ЕПА/БГНЕС
Губернаторът на американския щат Калифорния Гавин Нюсъм - един от най-активните демократи, когато става въпрос за критики към президента на САЩ Доналд Тръмп, потвърди, че обмисля да се кандидатира за президент, предаде ДПА.
 
На въпрос дали сериозно обмисля да се кандидатира за президент през 2028 г., 58-годишният Нюсъм отговори пред телевизия Си Би Ес: "В противен случай бих излъгал. Просто бих излъгал, а аз не мога да го направя“.
 
Нюсъм каза още, че президентът Тръмп е "разрушителна сила“.
 
Нюсъм от месеци се противопоставя на Тръмп както чрез съдебни дела и законопроекти, така и чрез пародиране на стила му в социалните медии, отбелязва ДПА, цитирана от БТА.
 
Демократът е завел дело, за да си върне контрола над Националната гвардия на Калифорния от Тръмп. Нюсъм прие пакет от закони, за да "отговори на федералната намеса“, и води кампания за промяна на границите на избирателните райони в Калифорния, за да противодейства на усилията за постигане на същото нещо от републиканците в други части на САЩ.
 
Екипът на Нюсъм имитира използването от Тръмп на изображения, генерирани с изкуствен интелект, стила на Тръмп на използване на главни букви и финалното изречение: "Благодарим ви за вниманието към тази тема“, което е повсеместно в публикациите на Тръмп в социалните медии.

подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

