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"Гугъл Мапс" вече показва "Езеро Америка", след като Тръмп преименува езерото Онтарио

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Сн. ЕПА/БГНЕС
Приложението "Гугъл мапс" (Google Maps) актуализира услугата си, за да отрази указа на президента на САЩ Доналд Тръмп за преименуване на езерото Онтарио, което се намира на границата с Канада, на "Езерото Америка“, предаде ДПА.
 
Технологичният гигант "Гугъл“ (Google) заяви, че е приложил новото име за търсения, извършвани в САЩ.
 
На други места важат различни правила. "Гугъл" каза, че потребителите в Канада ще продължат да виждат името "Езеро Онтарио", докато потребителите в други страни ще виждат и двете имена.
 
Тръмп нареди преименуването в четвъртък, разгневен от отказа на Отава да отстъпи в търговския спор със САЩ. Канада се придържа твърдо към оригиналното име на водоема, който е едно от петте Големи езера. През четири от езерата преминава границата между двете страни.
 
"Гугъл“ възприе подобен подход и миналата година при преименуването от Тръмп на Мексиканския залив на "Американски залив“, припомня БТА.
 
В Мексико хората продължават да наричат залива "Мексикански залив“ – термин, който се използва още от 16-ти век. Потребителите в други страни виждат и двете наименования.

Ключови думи

Тръмп Онтарио Американски залив
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