"Гугъл Мапс" вече показва "Езеро Америка", след като Тръмп преименува езерото Онтарио

Приложението "Гугъл мапс" (Google Maps) актуализира услугата си, за да отрази указа на президента на САЩ Доналд Тръмп за преименуване на езерото Онтарио, което се намира на границата с Канада, на "Езерото Америка“, предаде ДПА.

Технологичният гигант "Гугъл“ (Google) заяви, че е приложил новото име за търсения, извършвани в САЩ.

На други места важат различни правила. "Гугъл" каза, че потребителите в Канада ще продължат да виждат името "Езеро Онтарио", докато потребителите в други страни ще виждат и двете имена.

Тръмп нареди преименуването в четвъртък, разгневен от отказа на Отава да отстъпи в търговския спор със САЩ. Канада се придържа твърдо към оригиналното име на водоема, който е едно от петте Големи езера. През четири от езерата преминава границата между двете страни.

"Гугъл“ възприе подобен подход и миналата година при преименуването от Тръмп на Мексиканския залив на "Американски залив“, припомня БТА.

В Мексико хората продължават да наричат залива "Мексикански залив“ – термин, който се използва още от 16-ти век. Потребителите в други страни виждат и двете наименования.