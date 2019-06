"Гугъл" предупреди: Санкциите срещу "Хуауей" застрашават сигурността на САЩ

Компанията майка на "Гугъл" (Google) – "Алфабет" (Alphabet Inc.) предупреди САЩ, че санкциите срещу китайския технологичен гигант "Хуауей" (Huawei Technologies Co Ltd.) застрашават националната сигурност на Съедините американски щати, съобщи в петък "Файненшъл таймс", цитирайки източници, запознати с въпроса.

Според "Гугъл" наложената забрана за работа на американски фирми с "Хуауей" заради обвинения от Вашингтон за зиползване на нечестни търговски практики и шпионаж ще засегне китайската компания в краткосрочен план. Експертите в областта обаче очакват действията на САЩ да предизвикат "Хуауей" и други китайски компании да стават все по-самостоятелни и да развиват повече "домашните" технологии, което в дългосрочен аспект ще засегне доминиращата пазарна роля на американски компании като "Гугъл".

От "Алфабет" заявяват, че желаят да продължат да работят с "Хуауей" и се притесняват, че няма да може да се актуализира тяхната операционна система "Андроид" (Android) на смартфоните на "Хуауей".

Междувременно китайският технологичен гигант обяви намерение да пусне собствена операционна система още през август или септември, съобщи изданието "Глобъл Таймс" (Global Times), позовавайки се на запознати източници.

Според информацията на близкото до управляващата Комунистическа партия издание операционната система за смартфоните на "Хуауей" ще бъде наречена "HongMeng" за вътрешния пазар и "Oak" за международните пазари.

"Гугъл" смята, че това може да доведе до допълнителни рискове за сигурността на смартфоните на производителя, тъй като предполага, че с новата операционна система те ще бъдат по-склонни към бъгове, грешки и възможност за хакване.

"Хуауей", която е в контакт с "Гугъл" за това как да действа по отношение на операционната система, в момента работи в Съединените щати с временен лиценз, след като през май американската администрация добави китайската компания към т.нар. "черен списък".

Други американски технологични фирми, след които и производителят на чипове "Куалком" (Qualcomm), също се притесняват от въздействието върху техния бизнес на забраната срещу "Хуауей"

На този етап няма коментари нито от "Гугъл", нито от Министерството на търговията на САЩ относно информацията на "Файненшъл таймс".

От "Фейсбук" (Faceboook) вече не позволяват предварително инсталиране на неговите приложения на новите смартфони на "Хуауей", съобщи агенция Ройтерс.

Клиентите, които вече притежават телефони на китайския производител, ще могат да използват приложенията на "Фейсбук" и да получават софтуерна актуализации, съобщи за Ройтерс официален представител на водещата социална интернет медия. Той обаче подчерта, че на новите смартфони на "Хуауей" повече няма да имат предварително инсталирани приложения на Facebook като WhatsApp и Instagram.

Скоро след налагането на забраната от страна на САЩ, редица компании по света решиха да преустановят съвместна се дейност с "Хуауей". Така например "Водафон" (Vodafone), най-големият мобилен оператор в Обединеното кралство, спря поръчките на смартфони на "Хуауей", както подобно решение беше взето и от основни доставчици на мобилни услуги в Япония (компаниите SoftBank Corp. и KDDI).

Освен това, производители на микрочипове като японския "Тошиба" (Toshiba) и германския "Инфинеон" (Infineon) решиха да спрат своите доставки за китайския технологичен гигант.