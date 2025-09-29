Гугъл транслейт, банкомат, пари в кутии. ДАИ и техниката на Роби Уилиямс

Езиковата бариера не е проблем за рушвета. Това е доказано на практика при срещата на двама служители на агенция "Автомобилна администрация" (бившата ДАИ) с шофьори на камиони, превозващи техниката за концерта на Роби Уилиямс. Двамата са арестувани след като са взели общо 1000 лв. подкуп, твърдят МВР и прокуратурата. Оправданието им било, че тахографите на чисто новите камиони били повредени и водачите трябвало да бъдат глобени. Подкупи са поискани от общо петима души, но само трима са дали. Езиковата бариера е превъзмогната с помощта на гугъл транслейт, а липсата на кеш – с изпращане до банкомат.
Подкуп и преводач
Концертът на Уилиямс бе в неделя на националния стадион "Васил Левски", а подготовката за него започна няколко дни по-рано. По план у нас са пристигнали общо 22 композиции от камиони, натоварени с техника, разказа шефът на столичната полиция Любомир Николов. Пет от тях са били спрени в района на комплекс "Църна маца" на входа на София.
След проверки на водачите било обяснено, че имат повреди в тахошайбите и ако не искат бъдат глобени с по 700 евро, трябва да дадат рушвет. Така двама плащат по 200 лв., а третият – 300 евро. Един от шофьорите нямал кеш и затова бил изпратен до близък банкомат. Комуникацията се водела с помощта на приложението на Гугъл.
Сигнал до МВР е бил подаден от организатора на концерта, обясни говорителят на градската прокуратура в София Десислава Петрова. Разследващите се похвалиха, че са действали бързо и двамата служители били арестувани още на следващия ден.
Добри момчета, винаги поздравяват
Обвиняемите са дългогодишни служители и досега не са имали никакви нарушения, обясни шефът на автомобилната администрация Слав Монов. По думите му сигналите за корупция сред пероснала на агенцията не са много, а когато има такива, се предават на прокуратурата.
Срещу двамата е започнало дисциплинарно производство и те са уволнени, заяви пък транспортният министър Гроздан Караджов.
"Всеки, който си позволи да иска рушевти и да работи по стария начин, ще среща ето това - абсолютно безкомпромисна реакция от наша страна“, заяви той от Кюстендил, където присъства на събитие на местната търговско-промишлена палата.
Караджов допълни, че "вече се разправихме" с подобна група от Перник, но това минало без медийно отразяване.
В кутия за цигари
В рамките на делото срещу двамата инспектори са обискирани няколко адреса, обясни още шефът на СДВР. Разследващите са намерили общо 43 хил. евро и 5 хил. лв. в брой. Парите са били скрити на различни места, включително и в кутии от цигари.
"Събрали сме достатъчно данни, че ставаме свидетели на корупционна схема", заяви Николов.
На протест
Служителите на агенцията са в стачна готовност, съобщи Нова телевизия като се позова на Александър Иванов, председател на синдикална организация. Аргументът им е, че се уволнявали служители, които искат по-високи заплати. Те подозират дори и че случаят с двамата е режисиран от ръководството на агенцията.
