Халюцинации, тирания на патриархата, Борисов и Пеевски. Едно интервю на Даниел Митов

Българската опозиция има обсесия с Бойко Борисов и Делян Пеевски така, както "ултралевите" на Запад имат обсесия с "тиранията на патриархата". Президентът Румен Радев се държи като опозиционен лидер без това да му е работа. В ДАНС не се готви чистка, а новият главен секретар на МВР Мирослав Рашков е добър професионалист.
Този информационен и политико-философски миш-маш бе забъркан от вътрешния министър Даниел Митов в интервю пред бТВ. Докато громеше президент и опозиция, шефът на МВР успя и да разкрикткува предшествениците си на поста Бойко Рашков и Иван Демерджиев, че по тяхно време не се залавял кокаин. Както и че "не са работили вътрешни министри", а са били в МВР само за да уволняват хора.
Този лош президент
По конституция държавният глава на България има определена роля. Президентът Румен Радев обаче често излиза от тази рамка, заяви Митов. В тези случаи той се държи като опозиционен лидер без формално да е такъв.
Не е редно президентът да блокира назначенията на посланици, на главен секретар на МВР и на шеф на ДАНС, каза още Митов.
Миналата седмица Радев подписа указ за назначението на Мирослав Рашков за главен секретар. Преди това правителството му предложи начело на националната служба "Охрана" да остане ген. Емил Тонев, смятан за близък до президента. След тази своеобразна сделка Радев назначи Рашков, а правителството му предложи и 19 посланици, за които твърди, че са били предварително съгласувани.
Няма такива срещи
Няма срещи в столичен ресторант между сегашния главен секретар на МВР Мирослав Рашков и Светлозар Лазаров, изпълнявал същата длъжност през 2013 г., когато на власт беше правителството "Орешарски". В това увери Митов, макар само няколко секунди по-рано да питаше как да провери тази информация. Оказа се, че Рашков е отрекъл и затова министърът е убеден, че срещи не е имало.
Че новият главен секретар е близък до Лазаров твърди депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев. Според него по тази линия има влияние и от страна на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски. Именно покрай съмненията за влияние при всяко по-важно назначение Митов изказа тезата за "ултралевите" и опозицията у нас.
"Нали знаете на ултралевите на Запад какъв им е основният проблем? Те се борят срещу т.нар. тирания на патриархата. Това е една въображаема структура, която е изградила институциите и си живее в тях, всяко едно решение е продукт на този патриархат. Той потиска малцинствата, жените, ЛГБТ общността, цветнокожите и който се сетите. И тези малцинствени групи трябва да бъдат освободени. И всяко едно назначение се свързва с интересите на този патриархат. По същия начин за ПП-ДБ и някои други са Борисов и Пеевски. Халюцинират, разбира се", заяви Митов.
Вътрешният министър методично се опитва да прокарва тази теза. Тя се появи за първи път преди няколко дни във фейсбук профила му. Кой е авторът на сравнението между "тиранията на патриархата" и Борисов и Пеевски засега е неясно.
В ДАНС не се подготвя чистка на 400 навършили пенсионна възраст, за да се освободят места за лоялни на сегашните управляващи, каза още Митов. Но в същото време уточни, че агенцията не е в неговите отговорности.
"Каква чистка в ДАНС? Аз такова нещо не съм видял. Ако 400 души бъдат освободени от ДАНС, вие няма ли да разберете", заяви той.
Този човек, уж се прави на интелигентен, пък не разбира, че колкото повече стои там дето изобщо не му е мястото, все повече и повече губи във всяко едно отношение?
'айде шарлатаните веднага да започват да защитават баща си! ;)
Митов си измисля някакви тези и после ги громи. Доста плосък номер, но предвид нивото на българските "консерватори" е напълно оправдан.
За ултралевите на Запад е напълно прав. Наскоро в Нидерландия 17 годишно момиче беше убито от търсещ убежище 22 годишен мюсюлманин. Сега всички либералсти реват, че това е проблем на патриархата. Не е на конкретната култура и страна на произход. Разбира се, виновни са белите мъже. За късмет дори жените не вярват на тия тъпотии. Остават само ЛГБТ+ идеолозите.
И това л.но някога беше зам.председател на ДСБ.
"Той потиска малцинствата, жените, ЛГБТ общността" Даниелчо решил да се прави на консерватор - тръмпанар, макар че си е ЛГБТ.
Нищо не му разбирам на Дани Митов, и да не каже някой, че понеже е гербер, затова. Още от едно време, когато не беше гербер, не му разбирам къдравата мисъл. :)))