"Хамас" иска гаранции от Тръмп, че войната в Газа ще свърши окончателно

Ръководителят на делегацията на "Хамас" на преговорите в Египет за спиране на огъня в Ивицата Газа заяви, че радикалното палестинско движение иска американският президент Доналд Тръмп и посредниците в преговорите да предоставят гаранции за окончателно спиране на войната.

Халил ал Хая е уверил, че "Хамас" е готов да води "сериозни и отговорни преговори" за споразумение, което да сложи край на войната, да доведе до изтеглянето на израелските войски от Газа и размяна на заложници и затворници.

Той обаче е настоял за гаранции, тъй като "Хамас" не се доверява на израелците, които по думите му вече са нарушили две примирия.

Високопоставеният представител на "Хамас" Тахер ал Нуну съобщи, че днес преговарящите в Египет са обменили списъци със затворници и заложници, които да бъдат освободени, ако бъде постигнато споразумение.

Ал Нуну е изразил оптимизъм за резултатите от преговорите.

Според египетски медии от "Хамас" са поискали да бъде освободен Маруан Баргути, висш член на палестинската партия "Фатах", който е в затвора от 2002 година.