"Хамас“ иска промени в мирния план на Тръмп за Газа

0 коментара
Газа, сн. ЕПА/БГНЕС
Представители на радикалната палестинска групировка "Хамас" искат промени в клаузите в мирния план за Газа на американския президент Доналд Тръмп за разоръжаването. Това съобщи пред АФП палестински източник, близък до ръководството на групировката.
 
Преговарящи на "Хамас" проведоха разговори с представители на Турция, Египет и Катар в Доха, заяви още източникът при условие за анонимност, допълвайки, че на групировката са нужни "три или четири дни най-много" за отговор.
 
Планът на Тръмп, подкрепен от израелския премиер Бенямин Нетаняху, призовава за мир, освобождаване на заложниците, взети от "Хамас", в рамките на 72 часа, разоръжаване на ислямистката групировка и поетапно изтегляне на Израел от Газа.
 

Но източникът на АФП заяви: "Хамас" иска да промени някои от клаузите като тази за разоръжаването и изгнанието на членове на "Хамас" и други фракции".
 
Лидерите на "Хамас" искат още "международни гаранции за пълно израелско изтегляне от Ивицата Газа" и гаранции, че няма да има опити за убийства в и извън територията.
Друг източник, запознат с разговорите, заяви пред АФП, че палестинската групировка е разделена по отношение на плана на Тръмп.
 
"Дотук има две гледни точки за "Хамас": първата подкрепя безусловно одобрение, тъй като важното е да има примирие, гарантирано от Тръмп, стига посредниците да гарантират, че Израел ще се придържа към плана", съобщи източникът, който също настоява за анонимност.
 
Но други имат "големи резерви спрямо важни клаузи".
 
"Те отхвърлят разоръжаването, както и възможността който и да е палестински гражданин да бъде изтеглян от Газа".
 
"Те подкрепят условно споразумение с уточняване, което взема предвид искания на "Хамас" и другите фракции окупацията на Ивицата Газа да не се легитимира, а съпротивата да се криминализира", допълни източникът.

