"Хамас" обмисляла "идеите" на САЩ за спиране на огъня в Газа

Палестинската групировка "Хамас" обяви, че е "получила някои идеи" чрез посредници от САЩ за постигането на споразумение за спиране на огъня в ивицата Газа, предаде Ройтерс.

В съобщението си "Хамас" допълва, че обсъжда с посредниците начини за развитието на тези идеи, без обаче да уточнява тяхното съдържание.

Групировката повтаря готовността си за преговори за освобождаване на всички израелски заложници в замяна на "ясно обявяване на край на войната" и пълно изтегляне на израелските сили от ивицата.

Това става след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че дава "последно предупреждение" на "Хамас" да приеме условията му.

Израелската телевизия N12 News съобщи в събота, че Тръмп е отправил към групировката ново предложение за спиране на огъня. Както се твърди според него "Хамас" трябва да освободи оставащите 48 заложници през първия ден на спирането на огъня в замяна на хиляди палестински затворници, които се намират в Израел, и ще преговаря за приключване на войната по време на примирието.

В неделя Тръмп написа в социалната си платформа "Трут соушъл", че Израел вече е приел условията му, но израелски представител каза, че страната му "сериозно обмисля" предложението на Тръмп, без да обяви официално какво е то.

"Всеки иска Заложниците У ДОМА. Всеки иска тази Война да свърши!", написа Тръмп в социалната си мрежа.

"Израелците приеха моите Условия. Време е "Хамас" да ги приеме също", написа Тръмп, без да уточни какво има предвид.

Американският президент допълни: "Предупредих "Хамас" за последствията, ако не приемат (условията). Това е последното ми предупреждение, друго няма да има!".

Според израелски източници в ивицата Газа остават 48 заложници, за 20 от които се смята, че още са живи.

САЩ, Катар и Египет са посредници в индиректни преговори между Израел и "Хамас".

В сряда Тръмп написа в "Трут соушъл", че "Хамас" трябва да освободи заложниците незабавно.