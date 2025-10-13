"Хамас" освободи първите заложници

"Хамас" освободи първите 7 заложници. Те са предадени на екипи на Червения кръст, които влязоха в Ивицата Газа. Засега няма информация за здравословното им състоянието.
Пленените трябва да бъдат транспортирани с автобуси на Червения кръст до военната база "Реим" в Южен Израел. От там с хеликоптери, придружени от близките си, пленените ще бъдат транспортирани до болници.
"Хамас" ще върне и телата 26 убити заложници. В замяна за освободените заложници, Израел ще освободи палестинските затворници, както e предвидено по мирния план, договорен под егидата на американския президент Доналд Тръмп.
На място, в Израел, пристига и американският президент Доналд Тръмп.
Палестинското ислямистко движение "Хамас" публикува днес списък с имената на 20-имата израелски заложници, които ще бъдат освободени в рамките на първата фаза от споразумението с Израел, предаде Ройтерс.
Сред тях е Матан Ангрест, който има и българско гражданство.
Съобщено бе също, че палестински затворници биват товарени на автобуси в израелски затвори, в очакване на освобождаването на заложниците. Уточнено бе, че всички 1966 палестински затворници, които се планира да бъдат освободени днес, са вече в автобуси.
Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.
Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.
Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.
Израелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната си в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позовава на официално изявление.
Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват днес за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха Франс прес и Ройтерс.
