"Хамас" освободи заложниците. Според Тръмп войната е приключила

Последните живи заложници на "Хамас", които бяха държани в ивицата Газа, бяха освободени след 738 дни в плен.

Във втората освободена група днес израелската армия потвърди, че са върнати 13 заложници, държани в плен след атаките от 7 октомври 2023 г. Те бяха предадени на представители на Международния комитет на Червения кръст (МКЧК).

Малко по-рано в Израел беше върната първата група от седем заложници. Между тях бе и Матан Ангрест, който има и българско гражданство.

Според израелските медии всички освободени от плен са в "добро състояние".

Израелската армия заяви, че заложниците първо са били транспортирани до израелската военна база "Рейм" за медицински изследвания, където са успели да се изкъпят и преоблекат, преди да се срещнат със семействата си. След това те бяха откарани в болници за допълнителни изследвания.

Един от освободените заложници маха от прозореца на военен хеликоптер, сн. ЕПА/БГНЕС

Войната в Газа започна след най-смъртоносната атака в историята на Израел, след като "Хамас" и бойци на други палестински групировки нахлуха през границата в Южен Израел на 7 октомври 2023 г., убивайки около 1200 души и отвличайки в плен над 250 други.

Повече от 67 000 палестинци бяха убити по време на последвалия военен конфликт, съобщи Министерството на здравеопазването на "Хамас", чиито данни ООН смята за надеждни. Голяма част от крайбрежния анклав бе превърнат в руини по време на войната.

В очакване на връщането на заложниците огромни тълпи от хора се събраха на т.нар. Площад на заложниците в Тел Авив, за да наблюдават освобождаването им на специално разположени големи екрани.

Сн. ЕПА/БГНЕС

По-късно "Хамас" трябва да предаде и телата на 28 мъртви заложници – процес, който Израел не очаква да бъде завършен днес въпреки 72-часовия срок съгласно споразумението за спиране на огъня.

В замяна Израел освобождава от затворите си около 2000 палестинци. Ликуващи тълпи посрещнаха със сълзи от радост автомобилите, превозващи току-що освободените от Израел палестински затворници, предаде Франс прес. Споразумението предвижда освобождаването срещу израелски заложници на 250 души, "задържани по съображения за сигурност" от Израел. Сред задържаните има и множество осъдени за убийствени антиизраелски атентати, както и 1700 палестинци, арестувани в Газа от началото на войната през октомври 2023 г.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Размяната между Израел и "Хамас" е първата фаза на договореното миналата седмица с посредничеството на САЩ споразумение след две години война.

Палестинската групировка заяви, че е направила всичко по силите си, за да гарантира оцеляването на заложниците, държани в ивицата Газа. Въпреки това освободените от плен заявиха, че са държани в брутални условия – включително като са били подложени на побои, малтретиране, недостатъчно храна и вода и затваряне в тунели под зоните на военни действия. Появиха се и съобщения за сексуално насилие и принудителното им разголване.

Тръмп: Войната приключи

Междувременно американският президент тази сутрин пристигна в Израел, където се срещна с роднини на заложници. Той произнесе и реч пред израелския парламент – Кнесета, преди да отпътува за срещата на върха за Газа в Египет. На летище "Бен Гурион" в Тел Авив Тръмп бе посрещнат от израелския премиер Бенямин Нетаняху. Преди да се обърне към израелския парламент след среща със семействата на заложниците, израелските депутати го аплодираха на крака няколко пъти и приветстваха също държавния секретар Марко Рубио и министъра на отбраната на САЩ Пит Хегсет.

При пристигането си в израелския парламент Тръмп заяви, че "Хамас" ще изпълни плана по разоръжаване, предаде Ройтерс.

В разговор с журналисти, преди да произнесе реч пред израелските депутати, Тръмп отговори с "да" на въпрос дали войната е приключила.

Американският президент намекна, че е дадена "зелена светлина" на "Хамас" да извършва вътрешни операции по сигурността в ивицата Газа, като заяви, че групировката иска "да спре проблемите" и "им дадохме одобрение за определен период от време".

Палестинската групировка, която трябва да се разоръжи и да прекрати управлението си в ивицата Газа, съгласно плана на Тръмп за край на войната, разположи вътрешни сили за сигурност в части от анклава след влизането в сила на споразумението за спиране на огъня в петък, като заяви, че целта ѝ е да попречи на беззаконие и мародерства и да предотврати вакуум в сигурността.

Сн. ЕПА/БГНЕС

Запитан от журналисти относно съобщенията, че "Хамас" се превръща в нещо като полицейска сила и разстрелва свои съперници, Доналд Тръмп заяви: "Те наистина искат да спрат проблемите, откровени са относно това, и им дадохме одобрение за определен период от време."

"Имаме близо два милиона души, които се връщат в сгради, които са разрушени и могат да се случат много лоши неща. Затова искаме да има сигурност", обясни американският президент.

Голяма част от анклава беше превърната в руини след началото на войната, предизвикана от атаките на "Хамас" срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

През последните два дни силите за сигурност на групировката влязоха в сблъсъци с членове на клан в град Газа.

Вътрешното министерство на "Хамас" вчера публикува изявление, в което предложи амнистия за хора, участвали в незаконни банди, извършвали кражби на хуманитарна помощ и мародерства, при условие че те не са участвали в кръвопролития.

Следващите стъпки съгласно плана включват пълно изтегляне на израелските войски от ивицата Газа, разполагане на международни сили за стабилизиране и разоръжаване на "Хамас". Палестинската групировка днес подчерта, че ще спази ангажиментите си съгласно споразумението за примирие. "Обявяваме нашия ангажимент и свързаните с него срокове, докато (израелската) окупация се придържа към тях", се казва в изявление на въоръженото крило на групировката "Ал Касам". "Хамас" заяви, че Израел "е капитулирал" във войната, като не е успял да освободи заложниците чрез военен натиск. В речта си пред извънредната сесия на израелския парламент днес Тръмп заяви, че споразумението между Израел и "Хамас" за прекратяване на войната в Газа ще бъде "историческата зора на нов Близък изток“. Това ще бъде "краят на ерата на терора и смъртта", заяви американският президент. "Това ще бъде златната ера на Израел и златната ера на Близкия изток", каза той. И добави, че "силите на хаоса, които тормозеха региона, са напълно разгромени".

Срещата в Египет

Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп произнасяше реч пред Кнесета в Израел, египетският президент Абдел Фатах ас Сиси посрещаше световни лидери в Шарм ел Шейх за срещата на върха за Газа, съобщи ДПА.

Сред пристигналите в града бяха турският президент Реджеп Ердоган, италианската министър-председателка Джорджа Мелони и емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани. В Египет пристигнаха и френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, както и палестинският президент Махмуд Абас. Очаква се Тръмп да се присъедини по-късно през деня.

Президентът на Франция Еманюел Макрон, президентът на Палестинската автономия Махмуд Абас и британският премиер Киър Стармър в Шарм ел Шейх, сн. ЕПА/БГНЕС

Лидерите ще участват в церемония по подписването на споразумението между Израел и "Хамас", постигнато с посредничеството на Египет, Катар, Турция и САЩ.

В срещата участват представители на над 20 държави и международни организации. Представители на "Хамас" и Израел няма да присъстват лично.

След церемонията се очаква президентът Сиси да направи кратко изявление, а Доналд Тръмп по-продължителна реч.