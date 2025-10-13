"Хамас" освободи заложниците (видео)

"Хамас" освободи 20 израелски заложници, които държа в плен повече от две години. Те бяха предадени на екипи на Червения кръст, които влязоха в Ивицата Газа. Засега няма информация за здравословното им състоянието. Те трябва да бъдат транспортирани с автобуси на Червения кръст до военната база "Реим" в Южен Израел. От там с хеликоптери, придружени от близките си, ще бъдат транспортирани до болници. В списъка с живи заложници, които бяха освободени, е и Матан Ангрест, който има и българско гражданство. "Хамас" ще върне и телата 26 убити заложници. В замяна за освободените заложници, Израел ще освободи палестинските затворници, както e предвидено по мирния план, договорен под егидата на американския президент Доналд Тръмп.

На място, в Израел, пристигна и американският президент Доналд Тръмп, който обяви малко по-рано, че войната вече е свършила.

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.

Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.

Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.