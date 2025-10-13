"Хамас" освободи заложниците (видео)

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.
Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.
Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.
Израелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната си в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позовава на официално изявление.
Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха Франс прес и Ройтерс.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Тази акция прилича повече на ПР на Доня, отколкото на решаване на проблема. От 50 заложници повече от половината са в гроба, 2000 терористи ще бъдат пуснати,а Хамас запазва пълния си контрол на останалата територия от Газа.
Този т.нар мир договорен от тръмпанзето е колкото израелците да си вземат заложниците след което пак ще започнат да избиват палестинците под предлог че са нарушили нам си кво от споразумението. Терористичната престъпна организация мосад ще продължи да се вихри.
А бе новопризнатата палестинска държава как се отнася към нейни граждани, които отвличат хора от вкъщи или фестивал и ги държат заложници и ги избиват? Според нейните закони не трябва ли да бъдат съдени и вкарани в палестинските затвори? Как така просто били освободили отвлечените хора и готово, всичко е наред! Такава ли им е държавата и законите!
Идеална възможност да се убие Трът: най-наглото, най-разглезеното, най-корумпираното ... КОПИЛЕ, управлявало Съединените Ана-лни Щати !!!
Добра новина и дано се свърши вече този ужас.
Няма лошо, това е житейската логика, вредителите се унищожават ;)
Не се гаси туй, що не гасне ;) А докато скандират "От реката, до морето", има много още поколения да изгарят.
Добре че е Мосад да вкарва малко мозък в главите на палестинците ;)
Нищо не е приключило дакато не приключи.
Мосад ще извърши и разследването ,и изпълнение на присъдите като във филма " Мюнхен".
