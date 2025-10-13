 Прескочи към основното съдържание
"Хамас" освободи заложниците (видео)

10 коментара
Сн. ЕПА/БГНЕС
"Хамас" освободи 20 израелски заложници, които държа в плен повече от две години. Те бяха предадени на екипи на Червения кръст, които влязоха в Ивицата Газа.
 
Засега няма информация за здравословното им състоянието.
 
Те трябва да бъдат транспортирани с автобуси на Червения кръст до военната база "Реим" в Южен Израел. От там с хеликоптери, придружени от близките си, ще бъдат транспортирани до болници.
 
В списъка с живи заложници, които бяха освободени, е и Матан Ангрест, който има и българско гражданство.
 
 
"Хамас" ще върне и телата 26 убити заложници.
 
В замяна за освободените заложници, Израел ще освободи палестинските затворници, както e предвидено по мирния план, договорен под егидата на американския президент Доналд Тръмп. 
 
На място, в Израел, пристигна и американският президент Доналд Тръмп, който обяви малко по-рано, че войната вече е свършила.
 

Още по темата

Израел и Хамас подписаха първата фаза на мирно споразумение за Газа. Заложниците се очакват още в събота

Израел и "Хамас" подписаха първата фаза на мирно споразумение за Газа. Заложниците се очакват още в събота

Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава.
 
Израел и "Хамас" подписаха миналата седмица споразумение за прекратяване на огъня в Газа и за освобождаване на държаните от палестинското движение израелци, които бяха взети за заложници при нападението на 7 октомври, в замяна на палестинци, които се намират в израелски затвори.
 
Това е първата фаза от плана на американския президент Доналд Тръмп за прекратяване на войната в Газа.
 
 
Израелският президент Ицхак Херцог планира да удостои своя американски колега Доналд Тръмп с най-високото гражданско отличие на страната си в знак на благодарност за приноса му към освобождаването на заложниците, държани в Газа, предаде Франс прес, като се позовава на официално изявление.
 
Войната в ивицата Газа приключи, обяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, преди да замине на посещението си в Израел и Египет, където го очакват за срещата на върха, целяща да постигне мир в палестинския анклав, предадоха Франс прес и Ройтерс.
 
*Очаквайте подробности
 

Ключови думи

Тръмп Хамас заложници
подкрепете ни

Свободата има цена

Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.

Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.

Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.

Подкрепете ни

10 коментара

Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.

Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.

Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg

Прочетете нашите правила за участие във форумите.

За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.



  1. anton nikolov
    #10

    Тази акция прилича повече на ПР на Доня, отколкото на решаване на проблема. От 50 заложници повече от половината са в гроба, 2000 терористи ще бъдат пуснати,а Хамас запазва пълния си контрол на останалата територия от Газа.

  2. Мяу Мяу
    #9

    Идеална възможност да се убие Трът: най-наглото, най-разглезеното, най-корумпираното ... КОПИЛЕ, управлявало Съединените Ана-лни Щати !!!

  3. jivka65
    #8

    Добра новина и дано се свърши вече този ужас.

  4. ASSHOW
    #7
    Отговор на коментар #3

    Няма лошо, това е житейската логика, вредителите се унищожават ;)

  5. ASSHOW
    #6
    Отговор на коментар #4

    Не се гаси туй, що не гасне ;) А докато скандират "От реката, до морето", има много още поколения да изгарят.

  6. ASSHOW
    #5
    Отговор на коментар #3

    Добре че е Мосад да вкарва малко мозък в главите на палестинците ;)

  7. boriana
    #4

    Нищо не е приключило дакато не приключи.

  8. Разбиращ от политика
    #3

    Този т.нар мир договорен от тръмпанзето е колкото израелците да си вземат заложниците след което пак ще започнат да избиват палестинците под предлог че са нарушили нам си кво от споразумението. Терористичната престъпна организация мосад ще продължи да се вихри.

  9. Pepa
    #2
    Отговор на коментар #1

    Мосад ще извърши и разследването ,и изпълнение на присъдите като във филма " Мюнхен".

  10. Kruger
    #1

    А бе новопризнатата палестинска държава как се отнася към нейни граждани, които отвличат хора от вкъщи или фестивал и ги държат заложници и ги избиват? Според нейните закони не трябва ли да бъдат съдени и вкарани в палестинските затвори? Как така просто били освободили отвлечените хора и готово, всичко е наред! Такава ли им е държавата и законите!

