Хампарцумян: Милионите за "Магазин за хората" ще стигнат само за две-три екскурзии до Северна Корея

Тези 10 млн. лв., които държавата налива в бъдещата верига "Магазин за хората", ще стигнат само за две-три екскурзии до Северна Корея, за да се види как ги правят тези работи с държавните магазини. Цветущият коментар направи в четвъртък банкерът Левон Хампарцумян пред Нова тв.

Преди ден МС увеличи бюджета на Министерство на земеделието с 10 млн. лв. и създаде държавната фирма "Магазин за хората". Под нейната шапка ще са държавните магазини за храни, които се създават по идея на лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски.

"Докато приключи това предаване, хората вече изхарчиха 10 млн. лв. за храна в магазините", каза финансистът Никола Янков.