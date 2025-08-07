Хампарцумян: Милионите за "Магазин за хората" ще стигнат само за две-три екскурзии до Северна Корея

Тези 10 млн. лв., които държавата налива в бъдещата верига "Магазин за хората", ще стигнат само за две-три екскурзии до Северна Корея, за да се види как ги правят тези работи с държавните магазини. Цветущият коментар направи в четвъртък банкерът Левон Хампарцумян пред Нова тв.
Преди ден МС увеличи бюджета на Министерство на земеделието с 10 млн. лв. и създаде държавната фирма "Магазин за хората". Под нейната шапка ще са държавните магазини за храни, които се създават по идея на лидера на “ДПС-Ново начало” Делян Пеевски.
"Докато приключи това предаване, хората вече изхарчиха 10 млн. лв. за храна в магазините", каза финансистът Никола Янков.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
2 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
След тия 10 милиона ще се завлекат още много милиони.
Асен Василев стартира "магазин за хората от ПП" с "онзи кеш" от записа на Руди Гела! За Софийските симпатизанти намалението ще е 6% а за Варненските 15%