Хари и Меган подписаха нов многогодишен договор с Netflix

Херцогът и херцогинята на Съсекс подписаха нов многогодишен договор с Netflix за създаване на филми, предавания и документални продукции.
Сред първите им проекти ще бъде кратък документален филм за угандийски сиропиталище, озаглавен Masaka Kids: A Rhythm Within, копродуциран и от принц Хари, и от Меган.
През декември херцогинята ще представи и еднократно "вълшебно празнично" специално издание на With Love, Meghan, нейно кулинарно и лайфстайл предаване, което обещава да покаже на зрителите как да "украсят дома, приготвят празнични трапези, изработят подаръци от сърце и се посмеят от сърце".
Новият договор беше обявен в понеделник.
Херцогинята, чийто бранд As Ever се управлява съвместно с Netflix, заяви, че тя и Хари са "горди", че разширяват партньорството си с платформата.
"Съпругът ми и аз се чувстваме вдъхновени от нашите партньори, които работят тясно с нас и екипа на Archewell Productions, за да създаваме смислено съдържание в различни жанрове, което намира отклик по целия свят и празнува нашата споделена визия", каза тя.
Белла Баджария, директор по съдържанието на Netflix, заяви: "Хари и Меган са влиятелни гласове, чиито истории намират отзвук сред публиката навсякъде по света."
