HBO настоя Тръмп да не използва символиката от "Игра на тронове" за политически цели

Телевизионният канал HBO отново призова Доналд Тръмп да не използва стилистиката и образите от сериала "Игра на тронове" в своите политически колажи с цел да популяризира политическите си послания. Президентът на САЩ прави това не веднъж.

За последно си послужи с такъв колаж на 18 април по повод публикуването на окончателния доклад на спецпрокурора Робърт Мълър, разследващ връзката на предизборната кампания на Тръмп с Русия през 2016 г. и по-специално дали екипът на Тръмп се е сговарял с руснаците и дали Тръмп е възпрепятствал разследването.

В официалния си Туитър акаунт президентът публикува колаж, на който е изобразен неговият силует в облак мъгла. Има голям надпис с шрифта на "Игра на тронове".

"Играта свърши" (Game over): За хейтърите и левите радикални демократи: Никакъв сговор. Никакво възпрепятстване (на правосъдието)"

Скоро след появата на този туит пресслужбата на телевизионния канал реагира с възмущение. "Макар че можем да разберем огромния интерес към "Игра на тронове", особено сега, когато излезе последният сезон, ние бихме искали нашата интелектуална собственост да не се използва за политически цели", се казва в изявлението на тв канала HBO, който продуцира и излъчва поредицата.

Тръмп се е обръщал към тематиката на "Игра на тронове" и в други случаи.

В началото на януари той публикува в своя "Инстаграм" фотоколаж за строежа на оградата по границата с Мексико, в който използва слогана "The Wall Is Coming" ("Стената е близо"), изписан също с шрифта на сериала. Оригиналната фраза от "Игра на тронове" е "Зимата е близо" (Winter Is Coming).

Два месеца преди това Тръмп обяви в същия стил възобновяването на санкциите срещу Иран. Във фотоколажа, качен в Туитър, е използвано същото меме, но този път фразата е в друга версия: "Sanctions are coming" ("Санкциите са близо").

В отговор на това иранският генерал Касем Сулеймани публикува в "Инстаграм" своя снимка, също стилизирана като постер от "Игра на тронове". Неговият колаж бе съпроводен с надпис: "I will stand against you" (което в по-свободен превод означава "Няма да ме сломиш"). По-късно тази публикация беше заличена.

Първият призив на HBO към президента Тръмп да се въздържа от политическа употреба на неговата продукция и запазения ѝ знак беше през ноември. Тогава телевизионният канал дори подходи творчески и пусна в своя Туитър акаунт въпроса: "Как трябва да се напише по дотракийски изразът "неправомерно използване на фирмен знак?". Дотракийският е измисленият език в сериала.

Премиерата на осми сезон на "Игра на тронове" се състоя на 14 април. Създателите на поредицата казват, това ще е последният сезон.

Първият сезон на сериала излезе през 2011 г. За седем години "Игра на тронове" стана най-скъпият сериал в жанра фентъзи.