ХДС спечели изборите в Северен Рейн-Вестфалия, "Алтернатива за Германия" утрои резултата си

Показателите на обществената подкрепа за крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" (АзГ) са нараснали рязко, показват резултатите от проведените в неделя местни избори в най-гъсто населената германска провинция - Северен Рейн-Вестфалия, предаде Ройтерс.
Това е предупреждение към управляващата от 4 месеца коалиция на канцлера на Германия Фридрих Мерц - лидер на консервативния Християндемократически съюз (ХДС), отбеляза световната агенция. Освен ХДС в коалиционното правителство участват неговата сестринска партия - баварският Християнсоциален съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП).
При гласуване за съветници, окръжни управи и кметове в Северен Рейн-Вестфалия АзГ е нараснала повече от три пъти спрямо 2020 г. За крайнодясната партия в тази провинция вече гласуват 16,5 процента от избирателите при 5,1 на предходните.
ХДС на Мерц си остава най-влиятелната партия, събирайки 34% от гласовете, докато социалдемократите бележат спад - 22,6 процента от 24,3%.
Йенс Шпан, парламентарен лидер на центристката коалиция на Мерц, заяви, че резултатите укрепват както местните структури на партията в провинцията, така и федералната коалиция, предаде ДПА.
Изборите, които са последният голям вот в Германия за тази година, бяха широко разглеждани от наблюдателите като първия тест на общественото мнение след предсрочните федерални избори през февруари, след които на власт в страната дойде консервативното правителство на Мерц.
„Силният резултат в Северен Рейн-Вестфалия е награда за добрата работа на място. Но представлява и попътен вятър за коалицията в Берлин“, заяви Шпан.
Премиерът на провинцията Хендрик Вуст, който също е от ХДС, изрази загриженост от възхода на АзГ.
„Този резултат трябва да ни даде повод за размисъл и не може да ни позволи да си почиваме – дори и моята партия, която спечели толкова убедително тези избори“, заяви Вуст пред обществената телевизия А Ер Де.
Съпредседателите на ГСДП Барбел Бас и Ларс Клингбайл изразиха разочарование от резултатите.
„Вярно е, че не успяхме да спрем низходящата тенденция“, заяви Бас пред регионалната обществена телевизия Ве Де Ер. „Резултатите, разбира се, не ме радват“, добави тя.
Въпреки това Бас заяви, че резултатите не са катастрофални, каквито бяха някои от прогнозите преди изборите. Тя добави, че добрите резултати на крайната десница трябва да бъдат повод за загриженост за всички демократични партии.
Председателят на „Зелените“ Феликс Банашак счита, че слабото представяне на партията му на местните избори в най-гъсто населената германска провинция е резултат от фундаментална политическа промяна.
„Екологичната, прогресивна политика в момента преживява трудни времена“, заяви Банашак пред регионалната обществена телевизия Ве Де Ер.
Според него за „Зелените“ сега е важно да се превърнат в „достоверна алтернатива на този фундаментален натиск за завой надясно в обществото“.
Според предварителните резултати „Зелените“ са претърпели значително поражение на местните избори и могат да очакват 11,5% от гласовете в цялата провинция. През 2020 г. партията постигна най-добрия си резултат на местните избори, когато спечели 20%.
„Това е огромен успех за нас“, написа в социалната мрежа „Екс“ съпредседателят на АзГ Тино Крупала. „Ние сме партията на народа и ще поемем нашата огромна отговорност за Германия“, добави той.
Броят на починалите кандидати на „Алтернатива за Германия" за изборите нарасна до седем
Броят на починалите кандидати на „Алтернатива за Германия“ за изборите нарасна до седем
Съпредседателят на „Алтернатива за Германия“ Алис Вайдел, снимка: Wikimedia
Опозиционната партия „Алтернатива за Германия“ (АзГ) съобщи за поредица от смъртни случаи сред нейните кандидати само седмици преди местните избори в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
седем партийни членове, включително петима основни кандидати и двама „резервни“, починаха през последните няколко седмици, съобщи германската телевизия Welt.
Смъртните случаи, за които беше съобщено между 19 август и 3 септември, са на участници в предстоящите местни избори, насрочени за 14 септември. Списъкът включва местни политици от „Алтернатива за Германия“ на възраст между 42 и 80 години в няколко общини в региона.
Заместник-председателят на „Алтернатива за Германия“ в Северен Рейн-Вестфалия, Кей Готшалк, отхвърли спекулациите за смъртните случаи в интервю за телевизия Welt. „Разбира се, ще разследваме тези случаи с необходимата чувствителност и грижа“, каза Готшалк. Въпреки това, „няма индикации“, че това е „убийство или нещо подобно“. Някои от починалите „имат предшестващи медицински състояния“, каза политикът.
Министерството на вътрешните работи на Северен Рейн-Вестфалия обяви, че кандидати от други партии и избирателни сдружения също са починали, след като са били номинирани. Към понеделник бяха регистрирани други шест смъртни случая на кандидати сред партии, различни от „Алтернатива за Германия“. От полицията обаче не са открили данни за насилствена смърт.
Регионалната избирателна комисия заяви, че става въпрос за общо 16 смъртни случая на кандидати за местните избори, добавяйки, че броят им „не се е увеличил значително“ в сравнение с други изборни цикли.
Кандидатите на „Алтернатива за Германия“ представляват около 43% от всички смъртни случаи, докладвани от комисията, като останалите засегнати политически групи потвърждават само за един смъртен случай на кандидат. Заместник-председателят на „Алтернатива за Германия“ и депутат от Бундестага Стефан Бранднер нарече цифрите „статистически очевидни“, добавяйки, че те са „трудни за обяснение“.
Социологическо проучване, проведено в средата на август, показа, че „Алтернатива за Германия“ вече е станала първа по популярност в страната.
