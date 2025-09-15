 Прескочи към основното съдържание
"Хемус" струва двойно, защото парите изтекоха в чували". Радев иска служебни коли, aко Пеевски спре услугите на НСО

13 коментара
Снимката е илюстративна, БГНЕС
Президентът Румен Радев се съгласи с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че автомагистрала "Хемус" ще струва двойно, но има друго обяснение защо.
 
Според Борисов това се дължи на “вятъра на промяната“, а президентът смята, че причината, е че "плащанията са изтеклите в чували". 
 
“Днес няма да си губим времето с такива злободневни теми, нито с други министерства, които са оплетоха с разни лъжи, нито признанието на господин Борисов, че магистрала "Хемус" ще ни струва двойно, разбира се, че ще ни струва двойно. Аз съм съгласен с него, тъй като първия път плащанията изтекоха в чували", посочи Радев, който откри учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище “Стоян Заимов“ в София.
 
 
Той очаквано се обяви срещу инициативата на Делян Пеевски да лиши администрацията на президентството от транспортните услуги на Националната служба за охрана (НСО).
 
Според държавния глава Радев предложените от ДПС-Ново начало промени в закона за Националната служба за охрана целят противопоставяне.
 
"Изобщо не искам да коментирам тази тема, но мога да ви кажа, че всяка дори регионална дирекция, което искате министерство има служебни автомобили. В президентството няма такива – това е единствената  държавна институция, която няма. Няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, парк, коли“, каза Радев.
 

Поправките вече бяха одобрени от парламентарната комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на първо четене. Дейността на НСО бе арена на сблъсък между Радев и Пеевски преди месец.
 
Радев поиска публично информация "защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията", а формацията на Пеевски реагира мигновено със законови промени.
 
От ДПС-Ново начало коментираха, че Радев е "превърнал НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за собствената си администрация".

13 коментара

  1. Мазен Кумунис
    #13

    Шарлатание се разпадат! Изтичат в канала! Копейките ги изпреватват! И българските турци! ;)

  2. valentinа паumova
    #12
    Отговор на коментар #11

    Не, бе, Мазньо, тия от Барселона.

  3. Мазен Кумунис
    #11
    Отговор на коментар #9

    Кои пари? Тези пачки евро с пудела на Рашко Дамаджаната? ;)

  4. Мазен Кумунис
    #10
    Отговор на коментар #6

    Уточнявай - фесовете на Доган или българските граждани на Пеевски? ;)

  5. Шерлок Холмс
    #9

    Парите изтекоха в чували, случаят се потули, и толупа пак се бие в гърдите какво бил построил. Изключително прост народ, щом ги търпи такива, че и пак гласува за същите.

  6. Филка Русофилка
    #8

    PAЗEДИНИТEЛЯТ НA НAЦИЯТA ТPOВИ AТМOCФEPAТA В ДЪPЖAВAТA И НA ПЪPВИЯ УЧEБEН ДEН

    Никoлaй Нaнкoв, дeпутaт

    "Въpxoвният paзeдинитeл нa нaциятa Pумeн Paдeв днec изпoлзвaл пъpвия учeбeн дeн, зa дa тpoви oтнoвo aтмocфepaтa в дъpжaвaтa. Вeчe нaд чeтиpи гoдини гoвopи зa някaкви митични чувaли зa “Xeмуc”, нo нищo нe e пoкaзaл. A кучeтaтa c пaчкитe oт кoнтpaбaндaтa нa нeгoвитe xopa ги видяxмe нa cнимки.
    Дa, дoвъpшвaнeтo нa aвтoмaгиcтpaлa “Xeмуc” щe e двoйнo пo-cкъпo. Нo нe пo измиcлeнитe зa пoлитичecкa

  7. кривак
    #7
    Отговор на коментар #3

    Първо простия крадлив Толуп от Банкя.

  8. кр
    #6

    Егати и държавата щом фесовете от ДПС командватц:/

  9. dashcoder
    #5

    Крадев докато манипулира хората всеки божи ден даваме по милион и малко на Боташ.

  10. мунчо в затвора!
    #4

    Наглото чудовище мунчо пак грухти от кочината си, след като отнеха правото на търтеите му да ползват привилегии.А особено важен момент е пропуснат в информацията - на заседанието на Парламентарната комисия двамата от ППДБ са се въздържали/?!/, макар че генерал Гном нарича мунчо резидент.Изглежда старата любов към мунчо ръжда не хваща.Пропуснати са и думите на мунчо да не го занимават с предварително обречени вотове на недоверие.Иначе е срамно точно елитно училище да покани това чудовище на празника.

