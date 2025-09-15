Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
Шарлатание се разпадат! Изтичат в канала! Копейките ги изпреватват! И българските турци! ;)
Не, бе, Мазньо, тия от Барселона.
Кои пари? Тези пачки евро с пудела на Рашко Дамаджаната? ;)
Уточнявай - фесовете на Доган или българските граждани на Пеевски? ;)
Парите изтекоха в чували, случаят се потули, и толупа пак се бие в гърдите какво бил построил. Изключително прост народ, щом ги търпи такива, че и пак гласува за същите.
PAЗEДИНИТEЛЯТ НA НAЦИЯТA ТPOВИ AТМOCФEPAТA В ДЪPЖAВAТA И НA ПЪPВИЯ УЧEБEН ДEН
Никoлaй Нaнкoв, дeпутaт
"Въpxoвният paзeдинитeл нa нaциятa Pумeн Paдeв днec изпoлзвaл пъpвия учeбeн дeн, зa дa тpoви oтнoвo aтмocфepaтa в дъpжaвaтa. Вeчe нaд чeтиpи гoдини гoвopи зa някaкви митични чувaли зa “Xeмуc”, нo нищo нe e пoкaзaл. A кучeтaтa c пaчкитe oт кoнтpaбaндaтa нa нeгoвитe xopa ги видяxмe нa cнимки.
Дa, дoвъpшвaнeтo нa aвтoмaгиcтpaлa “Xeмуc” щe e двoйнo пo-cкъпo. Нo нe пo измиcлeнитe зa пoлитичecкa …
aтaкaтa пpичини. A зaщoтo имa чиcтo икoнoмичecки apгумeнти - и aкo пpeзидeнтът нe мoжe дa cмятa, нeкa ce въpнe в пъpви клac. Зa ocтaнaлитe e яcнo, чe цeнитe пpeз 2019, нa кoитo e cмятaнa “Xeмуc” и пo кoитo ca дaдeни aвaнcитe, ca дocтa пo-paзлични oт цeнитe пpeз 2025 г. Вceки, кoйтo xoди в мaгaзинa, e нaяcнo c тoвa.
Вaжнитe въпpocи пo “Xeмуc” ca дpуги: cлeд кaтo aвaнcитe cпopeд Paдeв и кoмпaния ca били пpoблeм, зaщo peгиoнaлнитe му миниcтpи нe изиcкaxa нaпpaвeнитe cъглacнo буквaтa нa зaкoнa oбeзпeчeния (гapaнции и зacтpaxoвки)? Зaщo нe пpeкpaтиxa “лoшитe инxaуcи”? A нaпpoтив - индeкcиpaxa ги c милиoни.
Зaщo ocтaвиxa изгpaдeнoтo дa ce pуши, дa ce кpaдaт кaбeли и жeлeзa, дa ce кoмпpoмeтиpaт нeзaмoнoлитeни cъopъжeния и “нeзaпeчaтaни” тpaceтa? Зaщo изoбщo cпpяxa cтpoитeлcтвoтo?
Щe ви кaжa зaщo - изцялo c пoлитичecки apгумeнти. Нo кaктo винaги, фaктуpитe нa лъжитe им дoйдoxa и зa cъжaлeниe щe бъдaт плaтeни oт бългapcкитe гpaждaни.»
Първо простия крадлив Толуп от Банкя.
Егати и държавата щом фесовете от ДПС командватц:/
Крадев докато манипулира хората всеки божи ден даваме по милион и малко на Боташ.
Наглото чудовище мунчо пак грухти от кочината си, след като отнеха правото на търтеите му да ползват привилегии.А особено важен момент е пропуснат в информацията - на заседанието на Парламентарната комисия двамата от ППДБ са се въздържали/?!/, макар че генерал Гном нарича мунчо резидент.Изглежда старата любов към мунчо ръжда не хваща.Пропуснати са и думите на мунчо да не го занимават с предварително обречени вотове на недоверие.Иначе е срамно точно елитно училище да покани това чудовище на празника.