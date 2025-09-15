"Хемус" струва двойно, защото парите изтекоха в чували". Радев иска служебни коли, aко Пеевски спре услугите на НСО

Президентът Румен Радев се съгласи с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че автомагистрала "Хемус" ще струва двойно, но има друго обяснение защо.

“Днес няма да си губим времето с такива злободневни теми, нито с други министерства, които са оплетоха с разни лъжи, нито признанието на господин Борисов, че магистрала "Хемус" ще ни струва двойно, разбира се, че ще ни струва двойно. Аз съм съгласен с него, тъй като първия път плащанията изтекоха в чували", посочи Радев, който откри учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o Основно училище “Стоян Заимов“ в София.

Той очаквано се обяви срещу инициативата на Делян Пеевски да лиши администрацията на президентството от транспортните услуги на Националната служба за охрана (НСО).

Според държавния глава Радев предложените от ДПС-Ново начало промени в закона за Националната служба за охрана целят противопоставяне.

"Изобщо не искам да коментирам тази тема, но мога да ви кажа, че всяка дори регионална дирекция, което искате министерство има служебни автомобили. В президентството няма такива – това е единствената държавна институция, която няма. Няма проблем, нека не бъде НСО, но трябва да осигурят бюджет, парк, коли“, каза Радев.

Поправките вече бяха одобрени от парламентарната комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на първо четене. Дейността на НСО бе арена на сблъсък между Радев и Пеевски преди месец.

Радев поиска публично информация "защо има народни представители, които се охраняват и от НСО, и от жандармерията", а формацията на Пеевски реагира мигновено със законови промени.

От ДПС-Ново начало коментираха, че Радев е "превърнал НСО във финансирана от бюджета таксиметрова компания за собствената си администрация".