Хиляди хора остават в Сеута след масовото нахлуването на мигранти през границата с Мароко

Стотици мигранти разпънаха палатки и установиха своеобразен лагер на плажа в испанския ексклав Сеута в Северна Африка на фона на усилията на местните власти да се справят с хилядите хора, които все още се намират там след масовото нахлуване през границата миналата седмица, предаде Ройтерс.

По оценки на Испания около 69 500 мигранти са се върнали обратно в Мароко през последните четири дни, което означава, че в територията са влезли повече от 60 000 мигранти, както първоначално обявиха местните власти. Официалният брой на загиналите от испанската страна на границата достигна 72-ма души, а от мароканска страна - 11.

Властите в Сеута съобщиха, че броят на загиналите при масовото нахлуване на мигранти е нараснал до 88, предаде испанската новинарска агенция ЕФЕ.

Мнозина мигранти заявиха, че са напуснали мястото, тъй като магазините са били затворени и те не са могли да се снабдят с храна. Мигрантите казаха и, че са били посрещнати враждебно от местните жители. Някои мигранти, тръгващи си от Сеута, казаха, че го правят, защото не са успели да продължат пътя си към континентална Испания.

Сеута и другият испански ексклав в Северна Африка - Мелиля, се намират на средиземноморското крайбрежие на Мароко и често стават обект на опити за преминаването на мигранти, които се стремят да достигнат до Европа.

Видеоматериал на агенция Ройтерс показа десетки мигранти, повечето от които от Субсахарска Африка, легнали на пясъка на плажа "Ел Трамполин" в Сеута. Повечето от тях се бяха загърнали с кърпи, за да се предпазят от вятъра, докато военни и полицейски превозни средства патрулираха по пътя зад тях.

Кметът на Сеута Хуан Хесус Вивас заяви пред испанската телевизия "Телесинко", че в ексклава са останали между 3000 и 5000 мигранти, като подчерта, че двата центъра за приемането на мигранти - единият за възрастни, а другият за непълнолетни - са "препълнени".

Местният служител Алберто Гайтан заяви, че градът се грижи за 862 непълнолетни мигранти, които се ползват със специална правна защита срещу депортиране.

Кризата подхрани антиимигрантска реторика в цяла Европа и предизвика дипломатическо напрежение в рамките на Европейския съюз по отношение на граничната политика, а Испания разкритикува някои европейски партньори заради тяхната реакция, която не е била от полза за Мадрид в този труден момент, а довела само до разделение в обществото.

Министърът на външните работи на Испания Хосе Мануел Албарес заяви днес, че Испания е подкрепяла други страни от ЕС по време на миграционни кризи и сега очаква реципрочна подкрепа. Албарес остро разкритикува италианското правителство, като го обвини, че допринася за разпространението на дезинформация. В края на миналата седмица Италия суспендира Шенгенското споразумение с Испания и разпореди въвеждане на проверки по морските и въздушните граници между двете страни.

Албарес припомни, че Мароко незабавно е предложило подкрепа от страна на полицията и не е поставило условия за сътрудничеството си, което е позволило бързото връщане на по-голямата част от преминалите на испанска територия.

Но кметът на Сеута каза, че в града се разпространява мнението, че именно Мароко е допуснало - ако не и организирало - кризата. "Мароко ни показа, че не е надежден партньор. Няма друга алтернатива, освен да се предприемат всички необходими мерки, за да се гарантира, че това няма да се случи отново", заяви Вивас пред испанския вестник "Ел Паис".

Вчера Министерството на вътрешните работи на Мароко обвини за вълната от мигранти дезинформацията в социалните мрежи, мрежите за трафик на хора и погрешното тълкуване на испанско съдебно решение, забраняващо незабавното връщане на мигранти, заловени да влизат в Испания по море.

Според в. "Ел Паис" и радио "Кадена СЕР", които се позовават на запознати с въпроса източници, испанските разузнавателни служби са стигнали до заключението, че Мароко не е планирало масовото преминаване на границата, но е позволило то да се случи. Мароканският граничен контрол е бил постепенно облекчен през юли и според информациите е бил премахнат, когато големите групи от хора са се устремили към граничния пункт "Тарахал" по време на Деня на трона, официален празник в Мароко, се посочва в докладите.

Министерството на вътрешните работи на Мароко не отговори веднага на запитването за коментар. В изявлението си от вчера ведомството заяви, че Мароко е "решено да засили международното си сътрудничество и координацията в борбата срещу нерегламентираната миграция и трафика на хора".

В събота министърът на вътрешните работи на Испания Фернандо Гранде-Марласка заяви пред журналисти, че Националният разузнавателен център, службата за вътрешно и външно разузнаване на Испания, която се намира под контрола на Министерството на отбраната, не го е предупредила за предстоящ приток на бежанци. Вестник "Ел Паис" съобщи днес, че това е предизвикало напрежение между двете министерства. Говорител на вътрешното министерство омаловажи съобщенията за напрежение.

Министърът на отбраната Маргарита Роблес отказа да коментира дали Националният разузнавателен център е разполагал с предварителна информация за масовото нахлуване през границата, като добави, че дейността на службата е секретна, и похвали "изключителната работа" на служителите на испанските служби за сигурност.

Европейската реакция

Европа демонстрира слаба реакция към мигрантската криза в испанския анклав Сеута, пише в аналитична статия британският в. "Файненшъл таймс".

Кадрите с десетки хиляди мигранти, които преодоляват граничните заграждения, за да влязат в испанския анклав Сеута в Северна Африка от Мароко, са шокиращи. Същото важи и за броя на загиналит. "Запомнете тази картина" са думите на американският президент Доналд Тръмп, изведени от "Файненшъл таймс".

"Испанският премиер социалист Педро Санчес неведнъж се противопостави на Тръмп и го раздразни, било то по въпросите за разходите за отбрана, политиката спрямо Израел или регулирането на технологичния сектор. Затова той би могъл да очаква антипатията от страна на американския президент. Но не и враждебността, която получи от европейските партньори на Испания. Инцидентът в Сеута предизвика изключителен разрив в рамките на ЕС. Той остави Санчес, един от малкото западни лидери, които подкрепят либерална имиграционна политика, изхождайки от морални и прагматични съображения, в изолация", отбелязва британският вестник.

Шенгенската зона на ЕС за свободно придвижване без вътрешни граници е толкова сигурна, колкото е най-слабата ѝ външна граница, пише изданието, допълвайки, че всяка от държавите членове има интерес от действията на останалите. Но реакциите на европейските държави спрямо притока на мигранти в Сеута бяха прибързани, необосновани и егоистични, е мнението на "Файненшъл таймс".

Министър-председателят на Италия Джорджа Мелони незабавно поиска Испания да бъде изключена от Шенгенската зона; колегата ѝ от Дания Мете Фредериксен, която е привърженик на твърда линия по отношение на имиграцията, както и няколко други лидери от ЕС, в различна степен се присъединиха към призива на Мелони; френският президент Еманюел Макрон разпореди допълнителни гранични патрули, констатира вестникът в Обединеното кралство.

Според изданието изглежда се пренебрегва фактът, че Сеута де факто се намира извън Шенгенското пространство. Пътниците от анклава трябва да представят паспорти и визи, за да влязат в континентална Испания. Вероятно за един нелегален мигрант е по-трудно да стигне до континента от Сеута – малка и строго охранявана територия – отколкото от самото Мароко. По-голямата част от 60-те хиляди души, които миналата седмица влязоха в Сеута, се върнаха в Мароко в рамките на 24 часа, посочва британският вестник.

Изглежда, че европейските партньори на Испания са пренебрегнали и ролята на Мароко в събитията, обръща внимание изданието. Мадрид се старае да не обвинява Рабат - Испания се нуждае от сътрудничеството на Мароко: в краткосрочен план, за да приеме обратно мигрантите от Сеута, а в дългосрочен план – по отношение на контрола върху миграцията и сигурността, заключава "Файненшъл таймс".

Сеута се възстановява

Сеута се възстановява от последиците от наплива на мигранти през границата, след като по-голямата част от тях напусна испанската територия, извежда в заглавие американското издание "Политико".

По-голямата част от 60-те хиляди мигранти, които миналата седмица нахлуха в малкия испански анклав в Северна Африка, до вчера вече се бяха върнали пеша в Мароко, докато други се опитваха да се слеят с тълпата и да останат там. Кораби на испанската гражданска гвардия продължаваха да търсят телата на мигранти във водите близо до градския плаж, през който десетки хиляди мигранти бяха проникнали дни по-рано, пише изданието.

"Магазините в Сеута отвориха отново, а обичайната смесица от жители и туристи в града с население от 84 000 души изпълваше откритите тераси, ресторантите и кафенетата. Градът, който се гордее с това, че е кръстопът на четири култури, все още се бореше с последиците от нахлуването през границата, като местните жители не бяха единодушни относно причините за него и за това кой точно носи вината", отбелязва "Политико".

През уикенда в града пристигнаха испански политици от крайната десница, известни с антиимигрантските си нагласи, както и известни влиятелни личности от десницата, което предизвика контрапротести, в които участваха представители на голямата мюсюлманска общност в града, много от които са от марокански произход.

Алвисе Перес, испански политик от крайната десница и член на Европейския парламент, призова в събота вечерта мигрантите да бъдат депортирани, но се изправи пред разярена тълпа от протестиращи. В крайна сметка Перес трябваше да се скрие в един бар, докато полицията не го ескортира на сигурно място, констатира "Политико".

Сантяго Абаскал, лидер на крайнодясната партия "Вокс", посети Сеута вчера, като остро разкритикува испанското правителство за резкия наплив мигранти, който той определи като "нашествие". "Границите на Сеута и Мелиля са стените на нашия дом и родина, а те не се защитават от корумпирано и предателско правителство", заяви той, цитиран от "Политико".

Отношенията между Испания и Мароко

Кризата в Сеута идва на фона на 30 години стратегическо сближаване и скрито напрежение между Испания и Мароко, пише в заглавие на аналитична статия френският в. "Монд"

Причините, поради които близо 60 000 мигранти от мароканския град Фнидек внезапно наводниха испанския анклав, остават неясни. Изненадваща е и бързината, с която почти всички тези млади мигранти бяха върнати обратно към мястото, от което са тръгнали, за по-малко от 24 часа.

"Това, което се случи в Сеута, е само най-новата глава в бурния период в двустранните отношения, продължаващ вече поне три десетилетия. В началото на 90-те години на миналия век Испания се опита да превърне Мароко в ключов партньор в региона. Договорът за приятелство, добросъседство и сътрудничество беше подписан от двете страни през 1991 г., но Мадрид поддържаше политика на "динамично равновесие" с държавите от Северна Африка – концепция, разработена след диктатурата на Франко от министър-председателя социалист Фелипе Гонсалес (1982–1996 г.)", пише "Монд". "Смяташе се, че е нормално да има спорове с Мароко; важното беше да се намерят решения", спомня си висш испански дипломат, цитиран от френското издание.

Според експерти, до които се допитва вестникът, инцидентът в Сеута може да е свързан и с някои скорошни събития, като например влизането в сила на 15 юли на споразумението между ЕС и Великобритания за премахване на физическите гранични проверки между Гибралтар и Испания, което на практика сближава британската територия с Шенгенското пространство. Като непосредствена последица от това правителството на Гибралтар обяви прекратяването на фериботната си линия до Мароко.

Твърди се, че Рабат е възприел това с недоволство, тъй като въпросният ферибот в продължение на около 20 години е позволявал на мароканската общност в Гибралтар да поддържа тесни връзки с кралството. "Тази историческа промяна не решава въпроса за суверенитета на Гибралтар, но насърчава някои да поставят отново на дневен ред бъдещето на Сеута и Мелиля", отбеляза испанският дипломат. Известна с антиколониалистките си позиции, организацията Мароканска асоциация за човешки права призова в събота "да се включи искането за връщането" на двата испански анклава "в политическия дневен ред на Мароко". Организацията пропусна да спомене, че ако Сеута и Мелиля станат марокански, Рабат ще загуби основното си средство за натиск върху Европа, посочва "Монд".