Хиляди изпращат иранския генерал Солеймани с възгласи ”Смърт за Америка”

С възгласи "Смърт за Америка" хиляди иракчани се присъединиха към погребалната процесия на поклоненията на иранския командир Касем Солеймани и високопоставеният военен ръководител Абу Махди ал-Муханди, които бяха убити при американски военни удари с дрон.

Погребалният кортеж тръгна около Кадимия, шиитски поклоннически квартал на Багдад, преди да се насочи към правителството на Зелената зона и дипломатическото звено, където трябва да се проведат погребенията.

Общо 10 души - петима иракчани и петима иранци - бяха убити при американския военен удар в петък сутринта пред летището в Багдад от безпилотен дрон. Телата на загиналите бяха докарани в Кадимия, натоварени в задната част на пикапи. Ковчезите бяха обвити в националните флагове на загиналите.

Конвоят си проправи път през море от опечалени, някои от които носеха портрети на върховния лидер на Иран Аятолах Али Хаменей.

В събота започва тридневният траур, който Иран обяви заради смъртта на Солеймани. Генералът ще бъде погребан във вторник в родния му град Керман в централен Иран.

"What the Islamic Republic and its allies lost in the deaths of two military commanders will be made up in their martyrdom being used as a source of new legitimacy in Iraq and beyond." https://t.co/hGOO1Wi31a — #AJOpinion, by @ialmarashi — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 4, 2020

Тръмп: Ликвидираме Солеймани, за да предотвратим война

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е наредил Касем Солеймани да бъде ликвидиран, за да предотврати война, а не за да започва такава, допълвайки, че иранският военен командир е планирал непосредствено предстоящи нападения срещу американци, съобщи Ройтерс.

"Солеймани планираше зловещи нападения срещу американски дипломати и военни, но ние го хванахме на местопрестъплението и го ликвидирахме", каза Тръмп пред репортери в имението си Мар а Лаго в щата Флорида.

"Предприехме действия, за да предотвратим война, а не за да започваме такава", заяви президентът на САЩ. Тръмп посочи, че САЩ не се стремят към смяна на режима в Иран.

Генерал Марк Мили, председател на Съвета на началник-щабовете на въоръжените сили на САЩ, каза от своя страна, че Вашингтон "напълно разбира стратегическите последици", свързани с удара срещу Касем Солеймани, най-известния военен командир на Техеран.

Мили обаче добави, че рискът от бездействие е превишавал риска от това, че ликвидирането му може да предизвика драстично изостряне на напрежението с Иран.

"Отговорът на военни действия са военни действия"

Иранският постоянен представител в ООН посочи, че убийството от САЩ на най-видния ирански командир Касем Солеймани е равносилно на започване на война.

"Отговорът на военни действия са военни действия", заяви Маджид Тахт Раванчи в интервю за Си Ен Ен.

По-рано Раванчи уведоми Съвета за сигурност на ООН и на генералния секретар на световната организация Антониу Гутериш, че Иран си запазва правото на самозащита съгласно международното право.

ЕС призова за сдържаност

Външнополитическият представител на ЕС Жозеп Борел призова всички замесени страни и техните партньори да проявят максимална сдържаност след смъртта на ирански генерал при американски удар в Багдад.

В изявлението, цитирано от Франс прес и ДПА, Борел призова за "отговорност в този критичен момент" и заяви ,че ЕС е готов да продължи да работи с всички страни за намаляване на напрежението и за избягване на криза, която "рискува да изложи на опасност години на усилия за стабилизиране на Ирак".