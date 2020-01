Хиляди изпратиха в Багдад иранския генерал Солеймани с възгласи "Смърт за Америка"

С възгласи "Смърт за Америка" хиляди иракчани се присъединиха към паметната церемония за иранския командир Касем Солеймани и високопоставения военен ръководител Абу Махди ал-Муханди, които бяха убити при американски военни удари с дрон.

Погребалният кортеж тръгна от Кадимия, шиитски поклоннически квартал на Багдад, и стигна до укрепената Зелена зона и дипломатическото звено през море от опечалени, някои от които носеха портрети на върховния лидер на Иран Аятолах Али Хаменей.

В процесията се включи иракският премиер Адел Абдел Махди, шиитски духовници, бившият премиер Нури ал-Малики и проирански фигури.

След церемонията телата на Солеймани и на неговия помощник Абу Махди ал Мухандис ще бъдат изпратени за паметни церемонии в Кербала и Наджаф, свещени за шиитите градове на юг от иракската столица.



Солеймани ще бъде погребан във вторник в родния си град Керман. През трите дни преди погребението ще бъдат организирани церемонии в цял Иран, на които ще бъде почетена паметта му.

На следващия ден то ще бъде пренесено в свещения за шиитите град Машхад за друга церемония, която ще се проведе до джамията на Имам Реза. След това в понеделник сутринта ще се проведе и церемония в Техеран.

Общо 10 души - петима иракчани и петима иранци - бяха убити при американския военен удар в петък сутринта пред летището в Багдад от безпилотен дрон. Телата на загиналите бяха докарани в Кадимия, натоварени в задната част на пикапи. Ковчезите бяха обвити в националните флагове на загиналите.

62-годишният генерал, ръководещ силите за външни операции "Ал Кудс" в Корпуса на гвардейците на ислямската революция, беше ключова личност в иранския режим и една от най-популярните публични личности в страната.

Иранският върховен лидер аятолах Али Хаменей обеща "сурово отмъщение" и обяви тридневен национален траур след смъртта му.

"What the Islamic Republic and its allies lost in the deaths of two military commanders will be made up in their martyrdom being used as a source of new legitimacy in Iraq and beyond." https://t.co/hGOO1Wi31a — #AJOpinion, by @ialmarashi