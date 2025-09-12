Хиляди на месец. Кметът на София подписва на ръка глобите от градския транспорт

Хиляди глоби за нередовни пътници в градския транспорт подписва на ръка всеки месец кметът на София. До април това се правеше от зам.-кмета по транспорта, но понеже човек на поста няма, тази задача се пада на кмета.

В петък Васил Терзиев си пусна видео до един кашон с документи, които трябва да разпише в три екземпляра. В него казва, че през май хартиите за подпис са били около 21 000. Към момента оставали 18 000. На месец упражнението отнемало по 2-3 дни.

Това ще са последните наказателни постановления за нарушители в градския транспорт, които ще се подписват ръчно. От септември 2025 г. Документите вече се разписват изцяло електронно и пакетно, съобщиха от Столичната община.

Новият процес е дигитален от край до край. Санкциите се подписват електронно и пакетно още в Центъра за градска мобилност. След това се придвижват електронно, а не в папки и кашони. Връчването може да се извършва и по електронен път, когато нарушителят е дал съгласие за това.

"Очакваният резултат е по-бързи процедури, повече прозрачност и шанс за по-висока събираемост на глобите, които в момента се изплащат едва около 30%", казват от общината.

Други еднотипни документи на Столична община също ще преминат към новия процес. Разработеният инструмент ще бъде публикуван като отворен код, за да могат и други общини в България да се възползват от него.

"Това е още една крачка към по-бърза, по-ефективна и по-прозрачна администрация. Вместо хиляди подписи на хартия – електронни решения, които пестят време и ресурси както на администрацията, така и на гражданите", коментира кметът на София Васил Терзиев.