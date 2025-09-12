Хиляди на месец. Кметът на София подписва на ръка глобите от градския транспорт

Хиляди глоби за нередовни пътници в градския транспорт подписва на ръка всеки месец кметът на София. До април това се правеше от зам.-кмета по транспорта, но понеже човек на поста няма, тази задача се пада на кмета.
В петък Васил Терзиев си пусна видео до един кашон с документи, които трябва да разпише в три екземпляра. В него казва, че през май хартиите за подпис са били около 21 000. Към момента оставали 18 000. На месец упражнението отнемало по 2-3 дни.
Това ще са последните наказателни постановления за нарушители в градския транспорт, които ще се подписват ръчно. От септември 2025 г. Документите вече се разписват изцяло електронно и пакетно, съобщиха от Столичната община.
Новият процес е дигитален от край до край. Санкциите се подписват електронно и пакетно още в Центъра за градска мобилност. След това се придвижват електронно, а не в папки и кашони. Връчването може да се извършва и по електронен път, когато нарушителят е дал съгласие за това.
"Очакваният резултат е по-бързи процедури, повече прозрачност и шанс за по-висока събираемост на глобите, които в момента се изплащат едва около 30%", казват от общината.
Други еднотипни документи на Столична община също ще преминат към новия процес. Разработеният инструмент ще бъде публикуван като отворен код, за да могат и други общини в България да се възползват от него.
"Това е още една крачка към по-бърза, по-ефективна и по-прозрачна администрация. Вместо хиляди подписи на хартия – електронни решения, които пестят време и ресурси както на администрацията, така и на гражданите", коментира кметът на София Васил Терзиев.
Вместо да се занимават с глупости да направят нещо за София най-после.. Аз нищо не виждам да се прави като гражданин на София. Все същите разбити тротоари и дупки в най-скъпия квартал "Изток", спъваш се и си пукаш гавата като стой та гледай, претъпкан градски транспорт - автобус 204 - с луди и миризливци в него, некакви сергийки пак се появиха по тротоарите, та да не можеш да се разминеш. Навсякъде коли паркирали. Абе пълна селяния, цигания и простотия цари навсякъде. А те ще ми говорят, че разписвали някакви хартийки за глоби. Срам и позор! Бокл-ци!
Ми той Васо Маслото освен да се разписва като селски кмет и да удря печати , той за друго не става. Какво точно мрънка ?
Teзи неща се се определят от законите и народното събрание, а са наредби, гласувани в СОС. Няма проблем СОС да ги промени, ако счете за необходимо! Кметът също има правомощия да предложи на СОС промяна в наредбите!
Тоя комунистически шарлатански кмет да си подава оставката! ;)