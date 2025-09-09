Хисаря с европейското признание за термален град, отваря затворена баня за бъбречно лечение

Хисаря е първият български СПА курорт, който получи европейско признание за исторически термален град. Курортът е първата дестинация в България, приет в Европейската асоциация на историческите термални градове. Това стана ясно във вторник по време на 12- годишен конгрес на БСБСПА от изказване на кмета на града Ива Вълчева.
Курортът ще отвори до края на тази година реновирана стара баня, затворена преди 5 години. Банята е възстановена с инвестиция от 4 млн. лв., като средствата са осигурени от фонд ФЛАГ, посочи Вълчева пред Mediapool. Фондът субсидира държавни проекти.
В детайли, отваря след 5 годишен ремонт "Момина баня", която е построена в далечната 1930 година. На първия етап, т.е. до края на тази година, ще бъде отворена хигиенната част.
На втори етап, по-късно ще бъде открита и медицинската част за рехабилитация, посочи Вълчева. В него ще има и парна баня.
Европейското признание
"Преди броени дни бе потвърдено, че Хисаря влиза в Европейската асоциацията на историческите термални градове. Това е признание за Хисаря, която от 1882 година с решение на правителството на Източна Румелия, е обявена за първия балнеокурорт на България", каза още кметът.
"С това признание Хисаря се нарежда до европейски курорти от ранга на Карлови вари, Чехия, Баден, Германия Виши, Франция и др. По-късно ще проведем разговори с кмета на Кюстендил за следваща потенциална българска дестинация в европейската асоциация", коментира председателят на БСБСПА д-р Сийка Кацарова.
Европейската асоциация е основана през 2009 г. На практика, Хисаря се явява 19-ия европейски град, който членува в асоциацията.
Другите изисквания, които е покрил българският град е да има историческа термална зона и да е страна-член на ЕС.
"Хисаря още от римско време е бил туристически град, с най-добре запазена крепост", добави кметът. Изисква се да провежда и редовни културни прояви като джаз фестивала.
39% ръст
Само за първите шест месеца на 2025 г. Хисаря е посрещнала близо 93 000 туристи, което е ръст от над 39% спрямо същия период на миналата година.
През 2024 г. посетителите са били 152 000, като най-многобройни са туристите от Израел, Германия, Турция, Румъния и Гърция.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.