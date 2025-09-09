Хисаря с европейското признание за термален град, отваря затворена баня за бъбречно лечение

Хисаря е първият български СПА курорт, който получи европейско признание за исторически термален град. Курортът е първата дестинация в България, приет в Европейската асоциация на историческите термални градове. Това стана ясно във вторник по време на 12- годишен конгрес на БСБСПА от изказване на кмета на града Ива Вълчева.

Курортът ще отвори до края на тази година реновирана стара баня, затворена преди 5 години. Банята е възстановена с инвестиция от 4 млн. лв., като средствата са осигурени от фонд ФЛАГ, посочи Вълчева пред Mediapool. Фондът субсидира държавни проекти.

В детайли, отваря след 5 годишен ремонт "Момина баня", която е построена в далечната 1930 година. На първия етап, т.е. до края на тази година, ще бъде отворена хигиенната част.

На втори етап, по-късно ще бъде открита и медицинската част за рехабилитация, посочи Вълчева. В него ще има и парна баня.

Европейското признание

"Преди броени дни бе потвърдено, че Хисаря влиза в Европейската асоциацията на историческите термални градове. Това е признание за Хисаря, която от 1882 година с решение на правителството на Източна Румелия, е обявена за първия балнеокурорт на България", каза още кметът.

"С това признание Хисаря се нарежда до европейски курорти от ранга на Карлови вари, Чехия, Баден, Германия Виши, Франция и др. По-късно ще проведем разговори с кмета на Кюстендил за следваща потенциална българска дестинация в европейската асоциация", коментира председателят на БСБСПА д-р Сийка Кацарова.

Европейската асоциация е основана през 2009 г. На практика, Хисаря се явява 19-ия европейски град, който членува в асоциацията.

Другите изисквания, които е покрил българският град е да има историческа термална зона и да е страна-член на ЕС.

"Хисаря още от римско време е бил туристически град, с най-добре запазена крепост", добави кметът. Изисква се да провежда и редовни културни прояви като джаз фестивала.

39% ръст

Само за първите шест месеца на 2025 г. Хисаря е посрещнала близо 93 000 туристи, което е ръст от над 39% спрямо същия период на миналата година.

През 2024 г. посетителите са били 152 000, като най-многобройни са туристите от Израел, Германия, Турция, Румъния и Гърция.