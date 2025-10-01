Холивуд скочи срещу AI актриса

Актриса изкуствен интелект на име Тили Норууд се навлече гнева на Холивуд, след като нидерландските ѝ създатели обявиха, че тя води преговори с агенции за таланти, предаде ББС.

Норууд може да бъде сбъркана с млада, амбициозна актриса, ако човек погледне социалните мрежи. Брюнетката позира за снимки и показва изцяло генериран от изкуствен интелект комедиен скеч, където е описана като съседското момиче с чувство за хумор.

"Може да съм изкуствен интелект, но в момента изпитвам много истински емоции", написаха създателите на Тили на нейната страница. "Толкова съм развълнувана за това, което предстои!".

Холивуд обаче не я посреща с червен килим и редица първокласни актьори, сред които Емили Блънт, Наташа Лион и Упи Голдбърг, както и режисьори, заеха позиции, че не бивада се допуска изкуственият интелект да завладее актьорската професия.

Създателите ѝ от компанията Xicoia обаче са на други мнение.

Откакто нидерландската продуцентка и комедиантка Елин Ван дер Велден, основателка на студиото за изкуствен интелект Particle6, представи Тили Норуд на филмовия фестивал в Цюрих, дигиталният персонаж е обект на дискусии за всички в Холивуд. Ван дер Велден заяви, че агенциите за таланти се интересуват от Норуд и че очаква скоро да обяви подписването на договор. Тя дори е цитирана да казва, че се надява Тили да стане новата Скалет Йохансон.

Мнозина в Холивуд обаче се надяват това никога да не се случи. В изявление американската Гилдия на екранните актьори (SAG-AFTRA) заяви, че "творчеството е и трябва да остане съсредоточено върху човека".

"Желаем да уточним, че Тили Норуд не е актриса, а персонаж, създаден от компютърна програма, която е обучена, използвайки работата на безброй професионални изпълнители – без разрешение или компенсация", казват от гилдията. "Тя няма житейски опит, от който да черпи, няма емоции и, според това, което сме видели, публиката не проявява интерес към това да гледа компютърно генерирано съдържание, което е чуждо на човешките преживявания“.

Изкуственият интелект често се използва като инструмент в създаването на филми, въпреки че прилагането му е предмет на дебати. Неговата употреба беше един от главните въпроси при преговорите по време на продължителната стачка на Гилдията на екранните актьори, която приключи в края на 2023 г. с въвеждането на мерки за защита срещу използването на образите и изпълненията на актьорите от изкуствения интелект без разрешение.

Едногодишната стачка на актьорите, работещи в областта на видеоигрите, беше съсредоточена около на защитата от изкуствения интелект. През юли изпълнителите одобриха нов договор със студията за видеоигри, който задължава работодателите да получат писмено разрешение за създаване на дигитален двойник.

Споровете относно използването на изкуствен интелект в актьорската професия са многобройни. Филмът "Бруталистът", носител на награда Оскар за 2024 г., използва изкуствен интелект за репликите на унгарски, които изговарят героите на Ейдриън Броуди и Фелисити Джоунс, което предизвика спорове в индустрията.

Ван дер Велден отговори на недоволството около Тили Норуд в платформата Инстаграм.

"Към онези, които изразиха гняв по повод създаването на моя AI персонаж Тили Норуд, тя не е заместител на човека като артист, тя самата е творба – произведение на изкуството", заяви тя.

"Създаването на Тили за мен беше акт на въображение и майсторство, не много различно от рисуването на герой, писането на роля или оформянето на представление“, написа Ван дер Велден, добавяйки, че подобни творения трябва да се оценяват „като част от собствения им жанр“, а не да се сравняват с човешки актьори.

Актрисата и режисьор Наташа Лион, известна с главните си роли в "Poker Face", „"range Is the New Black" и "Russian Doll", заяви, че всеки, който работи с Норууд, трябва да бъде бойкотиран.

"Всяка агенция за таланти, която се занимава с това, трябва да бъде бойкотирана от всички гилдии“, каза Лион, която в момента работи с „етичен изкуствен интелект“, за да създаде пълнометражен филм с истински актьори.

Колежката ѝ Емили Блънт, говорейки в подкаст с Variety, каза, че творението е ужасяващо.

"Това изкуствен интерект ли е? Боже мой, прецакани сме“, каза номинираната за Оскар актриса, когато ѝ беше показано видео на Норууд. "Това е наистина, наистина страшно. Хайде, агенции, не правете това. Моля, спрете. Моля, спрете да ни отнемате човешката връзка", призова тя.

В американското токшоу The View комедийната актриса Упи Голдбърг каза, че публиката може да различи хората от синтетичните изпълнители. Тя беше скептична относно опасенията, че творенията с изкуствен интелект ще откраднат работни места от човешките актьори, защото те "се движат по различен начин, лицата ни се движат по различен начин, телата ни се движат по различен начин".