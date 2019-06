Хонконгската полиция започна да прочиства улиците от протестиращи

Хонконгската полиция започна да разчиства улиците от протестиращи, след като няколкостотин от тях останаха през нощта в района на правителствените сгради, съобщи Асошиейтед прес.

Властите поискаха съдействие за прочистване на улиците, но протестиращите отвърнаха с песни и някои коленичиха пред офицерите.

Това стана след като демонстрантите отказаха да приемат извинението на главния администратор на града Кари Лам за начина, по който е действала със законопроекта за екстрадиция.

Тя замрази законопроекта, който би засилил контрола на Китай над бившата британска колония Хонконг.

Около 2 милиона жители на Хонконг участваха във вчерашния протест по оценки на организаторите, а според полицията те са били 380 000.

Полицията премахна някои от огражденията, поставени от протестиращите, но не използва сила. След това протестиращите възстановиха огражденията.

Тази сутрин на улицата има малка група протестиращи.

MILLIONS IN THE STREETS: Protest organizers say nearly 2 million of Hong Kong’s 7 million people marched across the city on Sunday to voice their anger over extradition bill. https://t.co/CUIXRV8t1h pic.twitter.com/DzsDYkebC9