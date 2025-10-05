Хора с прякори и връзки. Кой кой е в поръчката за чистенето на София

В София официално има криза с боклука. Два големи столични района от неделя са без нормално почистване заради липса на договор с частна фирма, която да събира отпадъците, почиства улиците и тротоарите, отпушва шахтите и чисти снега, когато има такъв. Общината временно събира сметта със собствени средства в условията на криза. Трайно решение трябва да има скоро.

До това се стигна заради липсата на реална конкуренция и прекалено високите цени на участниците в поръчката за чистенето на почти цяла София за период от 5 години. Местната власт реши, че няма да подпише договори с кандидат-чистачите на поисканите от тях космически цени, тъй като това ще доведе до шоково повишение на такса смет, плащана от софиянци. Кметът Васил Терзиев определи офертите на част от кандидатите като "рекет", на който той и общината няма да се поддадат.

Проверка на Mediapool в публичните регистри показва, че между част от участниците в обществената поръчка за над 500 млн. лева с ДДС има косвени връзки. В същото време те са конкуренти за едни и същи позиции.

Дружествата, за които няма данни за преки или косвени връзки с други участници, пък бяха елиминирани от конкурса или отказаха да отворят ценовите си оферти. Така се стигна до ситуация, в която за една от 7-те зони по поръчката няма нито един останал кандидат. За останалите 6 позиции има по един кандидат, а за тях новите кандидат-чистачи са подали оферти за общо 839 млн. лева за период от 5 години. Прогнозата на общината е 2.3 пъти по-малка или 362 млн. лева.

Хора с четирибуквени прякори

Васил Терзиев неколкократно обясни, че фирмите с високите цени са свързани с "хора с прякори".

За две от зоните - "Люлин" и "Красно село" и "Възраждане", "Оборище" и "Триадица-център" единственият оцелял кандидат е консорциум около "Транс 2025", свързвана с Христофорос Аманатидис - Таки, и около пловдивското дружество К М Д на Атанас Търев. К М Д обслужва Пловдив от години, а от скоро работи заедно и с "Транс 2025".

Общо за петте района в София, за които е единствен кандидат, консорциумът иска 364 млн. лева.

"Транс 2025" е нов играч в бизнеса с боклука. До преди месеци фирмата е била собственост на "Новита Холдинг груп", през която е и връзката с Таки. През април собствеността е прехвърлена на управителя на дружеството Стефан Иванов Колев.

"Транс 2025" или по-скоро "Новита Холдинг груп" има косвена връзка с друг консорциум, участвал в поръчката за чистенето на София. Става въпрос за обединение от няколко фирми, чиито документи за търга са подадени от дружеството "Еко клийн сървисиз". Този консорциум кандидатства за чистенето на "Средец", "Лозенец" и "Студентски" и "Слатина", "Изгрев" и "Подуяне". И за двете позиции отпада преди отварянето на ценовите оферти.

Фирмата "Еко клийн сървисиз" е собственост на Пламен Енчев Денев, показва справка в Търговския регистър. Той придобива дружеството от Виктор Харалампиев Петков. Последният е бил в управата на дружеството "Конлат София" заедно с Мартин Росенов Манолов. Мартин Манолов пък е управител на фирми, собственост на "Новита Холдинг груп", притежавало "Транс 2025" до 3 април 2025 г.

"Еко клийн сървисиз" и в момента чисти "Витоша" и "Овча купел" като част от консорциум, в който влизат някои от дружествата, с които сега кандидатства за още райони. Сред тях е АЕС-Х, някога притежавана от столичния общински съветник Красимир Арсов. Във "Витоша" и "Овча купел" "Еко клийн сървисиз" работи и с "Еко ресурс-Р".

В новата поръчка за чистенето "Еко ресурс-Р" беше конкурент на консорциума около "Транс 2025" за "Възраждане", "Оборище" и "Триадица-център".

"Еко ресурс-Р", която по документи сега се притежава от Камелия Динева и Вероника Василев, в миналото също беше свързана с Красимир Арсов. В момента тази фирма и АЕС-Х са регистрирани на един адрес. "Еко ресурс-Р" се включи в новия търг за чистенето в последния момент с оферта за "Възраждане", "Оборище" и "Триадица-център". Това стана, след като общината удължи срока за оферти, тъй като за тези три района имаше само един кандидат - обединението около "Транс 2025", което към момента е и единствен кандидат за тези райони.

Титани - преди и сега

Другият оцелял в конкурса за чистенето на София е фирмата "БКС Чистота". Тя остана единствен кандидат за зоните "Искър", "Панчарево", "Кремиковци" и "Банкя", "Връбница" и "Нови Искър".

Дружеството беше част от портфолиото на "Титан интернешънъл холдинг". В момента по документи е собственост на "Екобул рисърч", която се притежава от Симеон Иванов Динев. И въпреки че "БКС Чистота" няма пряка връзка с компаниите около "Титан", то има косвена такава.

"БКС Чистота", "Нелсен Чистота" (притежавана от "Титан") и "Титан интернешанъл холдинг" споделят един адвокат, показват данните от пълномощните, подадени пред Агенцията по вписванията. Това е Димитра Стефанова Димитрова. Според публичните данни тя представлява и друг кандидат за чистенето на София - фирмата ЗМБГ, която по документи също няма връзка с "Титан". В момента ЗМБГ чисти в "Младост" и част от "Триадица" по договор, подписан по времето на Йорданка Фандъкова. Той изтича през 2027 г.

ЗМБГ, "Нелсен Чистота" и "БКС Чистота" бяха преки конкуренти (в различни конфигурации) по отделни позиции от новия търг за боклука. Първите две фирми отпаднаха преди отварянето на ценовите оферти.

Вълка пак излиза на сцената

Един от дългогодишните чистачи на София - фирмата "Зауба" притежавана през "Волф" от Румен Гайтански - Вълка, също стигна до последния етап от поръчката. Дружеството е без конкуренция за чистенето на "Средец", "Лозенец" и "Студентски".

Преди няколко месеца компанията беше уличена от общината в схема за източване на общинските средства за боклука. След това пък тя и другите две фирми на Гайтански - "Волф" и "Грийн партнърс", които към момента работят в столицата, заплашиха да спрат да извозват отпадъците заради забавени плащания. В крайна сметка кризата тогава се размина.

Сега "Зауба" води класацията за най-висока единична цена за извозването на сметта в трите района, за които е единствен кандидат. Дружеството иска 379 лева за тон отпадъци при около 167 лева прогнозна стойност. Висока цена даде и за кризисното чистене на "Люлин" и "Красно село", което беше една от причините за задействането на кризисния план за обслужването им.

"Зауба" има общ бизнес с друг участник в поръчката. Дружеството е част от консорциума, който обслужва Бургас, заедно с "Транс 2025", свръзвана с Таки.

Чуждестранният участник

Единственият чуждестранен участник, добрал се до последния етап от поръчката за чистенето, е турската фирма "Норм санаи". Компанията е без конкуренция за районите "Илинден", "Надежда" и "Сердика". Тя е собственост на турски холдинг, който произвежда бронирани жилетки, показва информацията в интернет страницата на холдинга.

Българският клон на "Норм Санаи" се представлява от Нуреттин Огютогуларъ и Джандияр Огютогуларъ. Според публикация на сайта BIRD Нуретин Огютогуларъ е бил кандидат за кмет на истанбулския район Аташехир. Издигнат е от Републиканската народна партия (Cumhuriyet Halk Partisi), от която е излъчен и арестуваният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу.

Турската компания кандидатстваше за чистенето и на "Люлин" и "Красно село" срещу консорциума около "Транс 2025". Тя обаче не отвори ценовата си оферта, въпреки че премина първия етап от оценката. От "Да, България" свързаха това решение с криминален случай с подпалени камиони на дружеството, паркирани край София. В събота BIRD разпространи запис от охранителни камери, заснели пожара.

Офертата на "Норм Санаи" за "Илинден", "Надежда" и "Сердика" е по-ниска от прогнозната стойност, определена от общината. Заради това вероятно местната власт ще пристъпи към подписването на договор с дружеството за тази част от града. Решението обаче може да се обжалва от другите кандидати. Специално за тези райони това са ЗМБГ и "Нелсен Чистота".

Отпадналите

Преди няколко седмици се разбра, че в търга, като част от консорциум, е участвала и друга турска фирма. "Ташсан Джихан Иншаат Синайи Ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети" е била част от обединението ЕСС, представляван от "Техно Импорт Експорт 23". То кандидатства за две позиции, но е дисквалифицирано, защото в последния момент от Регионалната инспекция по околната среда - София, отменят регистрацията на турската компания за превоз на отпадъци. Мотивът е, че от екоинспекцията не са спазили процедурата, а именно да направят служебна проверка за липса на задължения и за платена такса от страна на фирмата.

Друг участник - консорциум между фирмите "Сорико" и "БАКС 99", пък отказва да отвори ценовата си оферта, въпреки че остава единствен кандидат за обслужването на "Изгрев", "Слатина" и "Подуяне", научи Mediapool. Другите двама участници за тези райони са ЕСС (с турската фирма с отменена регистрация) и консорциумът около "Еко клийн сървисиз", в който влиза и фирмата АЕС-Х.