Хотел и аквапарк в "Елените" може да се окажат незаконни, ако реши прокуратурата

За хотел "Негреско" и аквапарк "Атлантида" има доказателства, че става въпрос за незаконно строителство. Това е установила към момента проверката на Дирекцията за национален и строителен контрол (ДНСК), съобщи регионалният министър Иван Иванов на брифинг пред журналисти.

"ДНСК установи, че за две неща липсва документация. Едното е за корекция на речно корито и за него няма никаква документация. Буквално върху реката е построен хотел "Негреску" и е въведен в експлоатация от община Несебър. Отделно е установен аквапарк със странното наименование "Атлантида", който вече е потънал като континет, за който няма налична строителна документация", каза Иван Иванов.

Тези обекти са изградени от дружеството свързано с хотелиера Ветко Арабаджиев, подсъдим за пране на пари, черз дружеството "Холидей Вилидж". В редица сайтове за имоти и сега могат да се видят обяви за продажба на апартаменти в комплека "Негреску".

Регионалният министър заяви, че за тези два обекта проверките ще продължат, като цялата информация ще бъде предоставена на компетентните разследващи органи.

"Ако преценят разследващите органи, те могат да проведат процедура по обезсилване на тези разрешения за строеж и въвеждане в експлоатация, защото това е тяхно задължение по закон и тези сгради да бъдат обявени за незаконно строителство", каза Иван Иванов.

Междувременно кметът на община Несебър Николай Димитров и главният архитект на общината Валентин Димов представиха тяхната "истина" за застрояването на вилно селище "Елените" в youtube.

