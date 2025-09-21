Храните продължават да поскъпват по борсите

Цените на повечето хранителни стоки, плодове и зеленчуци се повишават на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).
Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва и тази седмица, като разликата е с 0.56 процента нагоре до 2.273 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2.260 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1.000 пункта, е от 2005 година.
При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-голямо поскъпване тази седмица се отчита при зрелия лук кромид - с 11.31 на сто до 1.23 лева за килограм. По-високи са също цените на зелето - с 5.15 на сто до 1.02 лева за килограм, картофите - с 3.98 на сто до 1.11 лева за килограм, зелените чушки - с 3,28 на сто нагоре до 1.97 лева за килограм, и морковите - с 3.09 на сто до 1.25 лева за килограм. Обратно на тях, тиквичките поевтиняват най-драстично - със 7.94 на сто до 1.45 лева за килограм. По-ниски са също цените на червените чушки, които са с 3.3 на сто надолу до 2.20 лева за килограм, както и на краставиците - с 1.66 на сто до 2.37 лева за килограм. Разликата при доматите е минимална и те се търгуват по 2.07 лева за килограм, което е с 2.07 на сто надолу.
При плодовете по-скъпи са прасковите - с 3.54 на сто до 4.02 лева за килограм, и дините - с 2.56 на сто до 0.70 лева за килограм. По-евтини са гроздето - с 2.93 на сто до 2.90 лева за килограм, ябълките - с 2.12 на сто до 2.77 лева за килограм, лимоните - с 1.68 на сто до 4.40 лева за килограм.
Цената на кравето сирене скача с 1.99 на сто до 12.07 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0.79 на сто до 17.80 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 1.27 на сто нагоре и се продава по 1.40 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 2.01 на сто до 2.28 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0.56 на сто и се предлага по 3.12 лева за брой.
Замразеното пилешко месо поскъпва с 1.08 на сто до 7.02 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 2.7 на сто до 0.38 лева за брой на едро.
Цената на ориза е с 0.68 на сто нагоре до 3.31 лева за килограм, докато тази на брашното тип 500 е с 0.84 на сто надолу до 1.47 лева за килограм. Олиото поскъпва тази седмица с 0,85 на сто до 3.25 на лева за литър, а захарта поевтинява с 2.04 на сто до 1.80 лева за килограм. По-високи са цените на зрелия фасул - с 2.02 на сто до 4.29 лева за килограм, и лещата - с 0.23 на сто до 4.35 лева за килограм.
'нормално' е цените да растат при крадливите гребажии. Вече и на децата е ясна схемата, надути цели за строителство на инфраструктура, наливане на печалбите в строителство на зелено, продажба на настроеното на тройни цени. Помпене на инфлация. Гарантирано от ГреП и Дебелян
Нали искахте да "догоним американците". Това вече е факт за добро или лошо.
Дребно и смръдливо руско тролче. Няколко пъти ти препоръчах да се преселиш в блатната империя. Там не се краде, няма олигарси с десетки милиарди, почнаха да връщат паметниците на кръволока Сталин, който в Путин вече минава в пионерската организация. Въобще животът ще ти тече прекрасно!
Подготвят се за Еврото! На женският пазар, който е евтин и същевременно мизерен, с препродавачи и мафиоти, които котролират цените на почти всички сергии, повишаването на цените започна много отдавна! Изчезнаха цени 1.20 - 1.40 лева и плавно, леко нагоре! Нагласят го за Новата 2026 година! Някои плодове и зеленчуци, повечето внос от Турция и Гърция са скочили двойно !
Това лоша новина ли се води? Да му мислят тия 3000, на които Тръмп като един Робин Худ ще конфискува парите в полза на народа. А дано част от тях отидат за въоръжаване на Украйна!
Цените се вдигат, данъците скачат! Едни и същи ни управляват. С едно и също задкулисие. Демокрацията в цифри - ЩЕ ИЗЗЕМАТ ЛИ 55-ТЕ МИЛИАРДА ОТ ОФШОРНИТЕ СМЕТКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ?
Lacho 10:36 | 19 Sep 25
ЩЕ ИЗЗЕМАТ ЛИ 55-ТЕ МИЛИАРДА ОТ ОФШОРНИТЕ СМЕТКИ НА БЪЛГАРСКИТЕ ОЛИГАРСИ?
Ето ви нещо много интересно.
Около 3 хиляди българи имат общо 4600 сметки в офшорни зони, на обща стойност, от над 55 милиарда долара.
И тъй като днес, САЩ се намират пред финансов колапс, с около 34 трилиона …
дълг и страната е пред фактически фалит, правителството на Тръмп е решило да посегне на парите, в тези офшорни зони, които за всички държави са 12 трилиона долара.
Те знаят чрез ЦРУ подробности за всеки човек, за всеки долар, знаят за престъпния начин по който са придобити тези пари и съвсем спокойно, от позицията на силата, ще ги приберат и никой няма да може да им каже "копче".
Но, може да подозираме и нещо друго: САЩ, умишлено и нарочно си затваряха очите за тези престъпления. Като много стриктно, чрез всезнаещите и всемогъщи паяжини на ЦРУ, ги следяха и сега , просто идва момента да приберат тези трилиони и така да си спасят потъващата империя.
Ако е вярно, а най-вероятно - е, това е просто гениално.
Сега ще са много интересни всички онези нашенски "тарикати", които се вързаха като последни балъци на играта на едни гениални мошеници и сега ще трябва да пият по една студена вода.
А и нещо друго, Много е вероятно, те да бъдат огласени, и тогава може, освен парите си, да изгубят и свободата си.
Вярна се оказа тази приказка, че за да си престъпник, непременно трябва да си много умен и прозорлив.
Чистата простовата селска лакомия, без умствена подплата, винаги води до студената вода!
От Мрежата