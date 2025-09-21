Храните продължават да поскъпват по борсите

Цените на повечето хранителни стоки, плодове и зеленчуци се повишават на борсите у нас тази седмица, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ).

Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се покачва и тази седмица, като разликата е с 0.56 процента нагоре до 2.273 пункта. Миналата седмица ИТЦ беше на ниво от 2.260 пункта. Базовото равнище на ИТЦ - 1.000 пункта, е от 2005 година.

При зеленчуците, наблюдавани от ДКСБТ, най-голямо поскъпване тази седмица се отчита при зрелия лук кромид - с 11.31 на сто до 1.23 лева за килограм. По-високи са също цените на зелето - с 5.15 на сто до 1.02 лева за килограм, картофите - с 3.98 на сто до 1.11 лева за килограм, зелените чушки - с 3,28 на сто нагоре до 1.97 лева за килограм, и морковите - с 3.09 на сто до 1.25 лева за килограм. Обратно на тях, тиквичките поевтиняват най-драстично - със 7.94 на сто до 1.45 лева за килограм. По-ниски са също цените на червените чушки, които са с 3.3 на сто надолу до 2.20 лева за килограм, както и на краставиците - с 1.66 на сто до 2.37 лева за килограм. Разликата при доматите е минимална и те се търгуват по 2.07 лева за килограм, което е с 2.07 на сто надолу.

При плодовете по-скъпи са прасковите - с 3.54 на сто до 4.02 лева за килограм, и дините - с 2.56 на сто до 0.70 лева за килограм. По-евтини са гроздето - с 2.93 на сто до 2.90 лева за килограм, ябълките - с 2.12 на сто до 2.77 лева за килограм, лимоните - с 1.68 на сто до 4.40 лева за килограм.

Цената на кравето сирене скача с 1.99 на сто до 12.07 лева за килограм, а тази на кашкавала тип "Витоша" - с 0.79 на сто до 17.80 лева за килограм. Киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е с 1.27 на сто нагоре и се продава по 1.40 лева за кофичка от 400 гр., а прясното мляко - с 2.01 на сто до 2.28 лева за литър. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) е по-висока с 0.56 на сто и се предлага по 3.12 лева за брой.

Замразеното пилешко месо поскъпва с 1.08 на сто до 7.02 лева за килограм, а яйцата (размер М) - с 2.7 на сто до 0.38 лева за брой на едро.

Цената на ориза е с 0.68 на сто нагоре до 3.31 лева за килограм, докато тази на брашното тип 500 е с 0.84 на сто надолу до 1.47 лева за килограм. Олиото поскъпва тази седмица с 0,85 на сто до 3.25 на лева за литър, а захарта поевтинява с 2.04 на сто до 1.80 лева за килограм. По-високи са цените на зрелия фасул - с 2.02 на сто до 4.29 лева за килограм, и лещата - с 0.23 на сто до 4.35 лева за килограм.