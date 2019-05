Христо Грозев и съавторите му от Bellingcat са отличени с престижна европейска награда

Христо Грозев и съавторите му Роман Доброхотов и Даниел Ромейн от английския разследващ сайт Bellingcat са удостоени с авторитетната награда The European Press Prize (EPP) на Фонда за европейска журналистика, за серия от статии, идентифицирали истинските лица зад агентите на ГРУ, заподозрени в опита за убийство на бившия руски разузнавач Сергей Скрипал и неговата дъщеря Юлия. Материалите бяха публикувани в сайта Bellingcat, който работи съвместно с руския партньорски сайт Insider и бяха препечатани и цитирани от над 600 медии по целия свят. В една от статиите от серията, екипът, ръководен от Грозев, идентифицира данни и за възможна роля на групата агенти от ГРУ в отравянето на българския оръжеен търговец Емилиян Гебрев през 2015 г.

Голямата наградa на EPP се присъжда от Фонда за европейска журналистика, учреден през 2012 г. от седем водещи медийни фондации с цел да поощрява качествената журналистика в 47 страни в Европа: The Guardian Foundation, Thomson Reuters Foundation, The Politiken Foundation, Foundation Veronica, The Jyllands-Posten Foundation, Democracy and Media Foundation и The Irish Times Trust Limited. Партньори на наградата са Media Development Investment Fund, Agora Foundation, ANP и De Balie.

Тази година церемонията се състоя на 23 май във Варшава, в централата на известното независимо издание "Газета Виборча", по случай неговата 30-годишнина.

Носителите на награди в различните категории са избрани от жури с председател Сър Харолд Евънс, главен редактор на "Ройтерс".

Христо Грозев, Роман Доброхотов и Даниел Ромейн са отличени в категорията за разследваща журналистика за "Демаскиране на заподозрените за отравянето в Солсбъри" – разследване в четири части, което идентифицира реалните хора, свързани с отравянето на Сергей Скрипал и дъщеря му в английското градче Солсбъри.

Наградата за репортаж отива при Катрин Кунтц и Мариан Бласберг от германското списание "Шпигел" за материала "56 дни раздяла" , който разказва как майка и шестгодишният ѝ син бягат от Ходурас към Тексас, САЩ. На границата обаче майката и синът са разделени и се откриват отново след 56 дни, дълбоко променени.

Наградата за иновация е присъдена на Гилермо Абрил и Карлос Споторно ("Зюддойче цайтунг", Германия и "Ел Паис", Испания) за репортажа "Палмира, другата страна", който разказва за настоящата ситуация в Сирия след седем години война.

Наградата за позиция, представяща забележителна интерпретация на света, в който живеем, е присъдена на Маделин Шварц за анализа "Краят на Атлантизма: уби ли Тръмп идеологията, която спечели студената война?", публикуван в британския в. "Гардиан".

Специалната награда е за Forbidden Stories – мрежа от журналисти, чиято мисия е да публикуват материалите на други журналисти, които са изправени пред заплахи, затвор и убийство.

Христо Грозев, който през последните години е автор на разследващия сайт Bellingcat, е завършил журналистика и право и дълги години е бил управител на медийни организации в Източна и Западна Европа. Името на Грозев и на фирмата BG Privatinvest GMBH станаха известни в България през 2011 г. при смяната на собствеността на пресгрупата, издаваща вестниците "24 часа","Труд" след оттеглянето на германските издатели от ВАЦ. Собствеността беше разпределена между BG Privatinvest на Грозев и Хабсбург от една страна, и Любомир Павлов и Огнян Донев от друга. Впоследствие се стигна до конфлект между двете групи инвеститори, в резултат на което делът на Грозев и партньора му се понижи до 9%, вместо първоначалните 53%. По-късно срещу Павлов и Донев започнаха масирани прокурорски и данъчни проверки и двамата в крайна сметка се отказаха от издателския си бизнес.