Христо Грозев печели наградата за европейски журналист на годината

Българският разследващ журналист Христо Грозев получава престижната награда за европейски журналист на годината от журито на PRIX EUROPA, в което влизат представители на най-големите обществени медии на Стария континент.
Грозев е отличен за работата си по откриването издирвания бивш директор на германската компания за разплащания "Уайъркард" Ян Марсалек в Москва и изобличаването му като руски шпионин.
Заедно с международен разследващ екип, включително германските медии Spiegel, ZDF, руската платформа "Инсайдър", австрийския вестник Der Standart и американската телевизия PBS, Грозев разкрил e скривалището на Марсалек и успял да докаже, че той работи за руските тайни служби.
Българският разследващ журналист специализира в разкриването на машинациите на Федералната служба за сигурност на Русия и има ключова роля в пресъздаването на свалянето на пътническия самолет на Малайзийските авиолинии над Източна Украйна от руска ракетна система през 2014 г.
Той има решаваща роля в разкриването на опитите за отравяне на Сергей и Юлия Скрипал през 2018 г. и на Алексей Навални през 2020 година. Грозев е следен от шпионски кръг в продължение на години и фигурира в руски списък с издирвани лица. Има и конкретни планове той да бъде убит, се казва в съобщението.
"Награда Европа" 2025 е 39-ото издание на медийния фестивал, който се подкрепя от съюз от 24 европейски обществени медии.
Основаният през 1987 г. фестивал се е превърнал в паневропейска платформа за качествено медийно съдържание, която насърчава европейското сътрудничество, отбелязват организаторите.
Домакин на събитието традиционно е германската обществена медия "Радио Берлин Бранденбург" (Rundfunk Berlin Brandenburg) с подкрепата на местните власти в провинция Берлин.
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
14 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Александър Сосновски точка по точка разбива дезинформацията на Грозев.
На столетието и на хилядолетието.На 20 и на 21 век.Само Сталин и Хитлер го биеха, но той ги свали от първото място.
PRIX EUROPA праща копейките нах.й
Голям наш... Много ме кефи разследването му, как Навални го следили три години осем КГБ шпионина, сред които четирима химици. Накрая мислили, мислили и решили - флизаме у хапартамента му и пришиваме тасмичка с гранулиран новичок на дънцето на долните му гащи.
тази награда за Грозев ме подсеща да изгледам пак филмчето, в което (и Навални участва) разкриха и зловещо подиграха отровителите на Навални (гащите му бяха пръскали с новичок кгЭбЭ-тьпОцитЭ :-))) ... ... Така им разказа Грозев играта, че злополучните кгЭбЭ-отровитЭли ... изчезнаха безследно... Толкова дълбоко им го отпра Грозев, че путч0-вците истерясаха, изгубиха чувство за мярка и директо убиха Навални в концлагера... ... ... МизЭЭЭЭрницИИИИ ... ;-)))
...Русия или източна Европа!!! ..хи- хи..
Щото българите във Великобритания не успяха да се спасят навреме в мужикистан като Марсалек, затова. Ако Марсалек излезе от дупката си и отиде не във Великобритания, ами където и да е в свободния свят и той ще е в затвора. След обвинение и процес разбира се. Не ти минават плоските номерца, бате.
Грозев може да е 'Европейски журналист на годината'..., но гномът путч0 е военнопрестъпникът на десетилетието ;-)) ...
Не европейски а западноевропейски. В източна Европа го смятат за голям дезинформатор и го доказват.
Гордостта на България! Истински родолюбец и ЧОВЕК с голяма буква, намерил сили да се изправи срещу злото световно!