Христо Грозев печели наградата за европейски журналист на годината

Българският разследващ журналист Христо Грозев получава престижната награда за европейски журналист на годината от журито на PRIX EUROPA, в което влизат представители на най-големите обществени медии на Стария континент.

Грозев е отличен за работата си по откриването издирвания бивш директор на германската компания за разплащания "Уайъркард" Ян Марсалек в Москва и изобличаването му като руски шпионин.

Заедно с международен разследващ екип, включително германските медии Spiegel, ZDF, руската платформа "Инсайдър", австрийския вестник Der Standart и американската телевизия PBS, Грозев разкрил e скривалището на Марсалек и успял да докаже, че той работи за руските тайни служби.

Българският разследващ журналист специализира в разкриването на машинациите на Федералната служба за сигурност на Русия и има ключова роля в пресъздаването на свалянето на пътническия самолет на Малайзийските авиолинии над Източна Украйна от руска ракетна система през 2014 г.

Той има решаваща роля в разкриването на опитите за отравяне на Сергей и Юлия Скрипал през 2018 г. и на Алексей Навални през 2020 година. Грозев е следен от шпионски кръг в продължение на години и фигурира в руски списък с издирвани лица. Има и конкретни планове той да бъде убит, се казва в съобщението.

"Награда Европа" 2025 е 39-ото издание на медийния фестивал, който се подкрепя от съюз от 24 европейски обществени медии.

Основаният през 1987 г. фестивал се е превърнал в паневропейска платформа за качествено медийно съдържание, която насърчава европейското сътрудничество, отбелязват организаторите.

Домакин на събитието традиционно е германската обществена медия "Радио Берлин Бранденбург" (Rundfunk Berlin Brandenburg) с подкрепата на местните власти в провинция Берлин.