Христo Грoзев с наградата Европейски журналист на годината на фестивала PRIX EUROPA

Българският разследващ журналист Христо Грозев получи голямата награда - Еевропейски журналист на 2025 година на фестивала PRIX EUROPA. Призът му беше връчен на официална церемония в Берлин в петък вечер.
Христо Грозев има ключова роля в разкриването на международно издирвания бивш мениджър на Wirecard Ян Марсалек, който беше открит в Москва. Той има участие и в разкриването на редица дейности на руските тайни служби.
"Това отличие просто ми дава отговор защо тези 11 години на значителни лишения, отсъствие от семейството, особено последните 4 години, които се наложи да живея като отшелник, без да виждам децата си, без дори да присъствам на последните дни на баща ми, си струваха. Тоест имало е смисъл, за мен тази награда е почти толкова важна, колкото това, че децата ми продължават да се гордеят с това, което правя, и не се сърдят за това, че отсъствам", коментира Христо Грозев пред БНР.
Общо бяха раздадени 14 награди PRIX EUROPA за най-добрите европейски аудио, видео и дигитални медийни продукции на годината. Номинирани бяха общо 162 програми от 30 държави.
Аудиoверсията на поредицата на БНР "Аз" беше сред номинираните програми.
На церемонията в Берлин беше обявено и присъединяването на Българското национално радио към Алианса PRIX EUROPA.
Генералният директор на обществената медия Милен Митев връчи наградата в категория Audio Documentary.
Тържествената церемония се състоя в Кметството на Берлин и беше посетена от международна публика от медийни професионалисти.
