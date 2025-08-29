Христо Рафаилов е освободен от поста заместник-кмет на Варна. Заповедта за прекратяване на трудовото му правоотношение е от петък, 29 август 2025 г., потвърдиха за Радио Варна от общинската администрация.
Рафаилов е един от шестимата заместници на кмета на града Благомир Коцев и отговаря за финансите и транспорта на града. Функциите му ще бъдат разпределени между ръководствата на ресорните дирекции, които до този момент бяха на негово подчинение. Въпреки многобройните протести Коцев е в ареста по обвинения за участие в "организирана престъпна група" след разследване на Антикорупционната комисия.
Междувременно в петък защитата на Коцев поиска пускането му от ареста.
В началото на май оставка подаде друг зам.-кмет - Диан Иванов. Той посочи, че напуска поста по здравословни причини.
Христо Рафаилов е роден във Варна. Средното си образование е завършил в Хуманитарна гимназия "Константин Преславски" и висше в Икономическия университет във Варна.
Той е с 21 години професионален опит в областта на финансите и банковото дело. Заемал е мениджърски позиции във водещи банки. Също така е бил хоноруван асистент в катедра "Маркетинг" в Икономическия университет. Владее английски език. Семеен, с две деца.
