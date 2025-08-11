И Австралия ще признае палестинската държава

Австралия ще признае палестинската държава на годишната сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември, обяви австралийският премиер Антъни Албанезе, цитиран от световните агенции.

Страната му ще го направи официално по време на годишната сесия на общото събрание на ООН в Ню Йорк през септември. Така международният натиск към Израел се засилава, а Австралия се присъединява към Франция, Великобритания и Канада, които вече обявиха подобно намерение.

"Австралия ще признае държавата Палестина на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН през септември, за да допринесе за международния импулс към решение с две държави, прекратяване на огъня в Газа и освобождаване на заложници", каза Албанезе в изявление, цитирано от Ройтерс.

По думите му признаването е “основано на ангажиментите, поети от Палестинската автономна власт към Австралия“. Те включват премахване на „Хамас“ от палестинското правителство, демилитаризация на Газа и провеждане на избори.

"Решението за две държави е най-голямата надежда на човечеството да прекъсне цикъла на насилие в Близкия изток и да сложи край на конфликта, страданията и глада в Газа", заяви Албанезе.

Според него ако няма две държави, мирът може да бъде само временен.

Външният министър на страната Пени Уонг заяви, че е информирала държавния секретар на САЩ Марко Рубио за решението на Австралия.

Миналия месец американският президентът на Доналд Тръмп критикува решението на Канада да подкрепи палестинската държавност, а Рубио определи решението на Франция като безразсъдно .

Посланикът на Израел в Австралия, Амир Маймон, упрекна решението на Австралия в социалната мрежа Х, определяйки го подкопаващо сигурността на Израел и провалящо преговорите за заложници.

По-рано в понеделник външният министър на Нова Зеландия Уинстън Питърс съобщи, че страната му обмисля дали да признае палестинската държава, но още няма категорично решение.