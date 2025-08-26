И четирите поканени банки искат да обслужват София

И четирите банки, поканени да участват в поръчката за временна обслужваща банка на Столичната община, са подали оферти в спешната поръчка, обявена преди десетина дни. Това става ясно от информацията за участниците в процедурата, обявена в регистъра на обществените поръчки.
Оферти са подали "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България". Предстои те да бъдат отворени и разгледани от комисията по обществената поръчка. В понеделник общински съветници прогнозираха, че новата обслужваща банка на София ще е ясна до десетина дни. В понеделник общинският съвет единодушно даде зелена светлина на Васил Терзиев за довършването на процедурата и за смяна на банката на София.
Условия
Според документите по поръчката договорът с временната банка ще е до приключването на следваща процедура за дългогодишен договор с нова финансова институция или до изчерпване на финансовия ресурс по поръчката от 2.5 млн. лева. Уточнено е, че което и от двете условия да настъпи първо, то срокът на договора не може да е повече от 5 години.
При оценката на офертите най-много точки дава срокът за откриване на сметка, както и срокът за настройване на системите и за инсталиране на виртуални и физически пос терминали - максимум по 20 точки за най-кратките срокве. 15 точки се дават за таксата за транзакции през пос.
Ще се оценява още клоновата мрежа, бързината на обслужване, и други такси.
Бърза процедура
Процедурата е със съкратени срокове, тъй като София трябва да смени банката си бързо, след като в края на юли Общинска банка, през която от близо 30 години минават парите на местната власт, поиска прекратяване на договора с общината. Като причина беше изтъкнато наместването на името на банката в политически спорове. Такива се разразиха„ преди това покрая намерението на кмета Васил Терзиев да смени Общинска банка с цел по-добро обслужване.
Първоначалната идея беше да бъдат поканени петте най-големи банки в страната - четирите, които след това бяха включени в поръчката, плюс Първа инвестиционна банка. В последствие обаче комисията от общински съветници и представители на администрацията определи критерии за участие, които изключиха ПИБ от поръчката.
Още по темата
Първоначалното решение за смяната на Общинска банка трябваше да мине през общинския съвет, но така и не се стигна до гласуване, тъй като то беше отложено по предложение на общинската съветничка от "Продължаваме промяната" (ПП) Благовеста Кенарова. Това предизвика пропукване в коалицията между Васил Терзиев и ПП, а в него беше замесено и името на Делян Пеевски, свързван със собственика на Общинска банка.
Малко, след като се разбра, че спешно трябва да се търси нова банка на общината, зам.-кметът по финансите на София Иван Василев обяви, че е подал оставка и кметът Васил Терзиев я е приел. Той остава на поста, докато не се сключи договор с нова финансова институция, която да обслужва общината. И Василев, и Терзиев обявиха, че напускането на зам.-кмета няма общо със случилото се с Общинска банка.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
0 коментара
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.