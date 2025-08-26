И четирите поканени банки искат да обслужват София

И четирите банки, поканени да участват в поръчката за временна обслужваща банка на Столичната община, са подали оферти в спешната поръчка, обявена преди десетина дни. Това става ясно от информацията за участниците в процедурата, обявена в регистъра на обществените поръчки.

Оферти са подали "Банка ДСК", "Обединена българска банка", "Уникредит Булбанк" и "Юробанк България". Предстои те да бъдат отворени и разгледани от комисията по обществената поръчка. В понеделник общински съветници прогнозираха, че новата обслужваща банка на София ще е ясна до десетина дни. В понеделник общинският съвет единодушно даде зелена светлина на Васил Терзиев за довършването на процедурата и за смяна на банката на София.

Условия

Според документите по поръчката договорът с временната банка ще е до приключването на следваща процедура за дългогодишен договор с нова финансова институция или до изчерпване на финансовия ресурс по поръчката от 2.5 млн. лева. Уточнено е, че което и от двете условия да настъпи първо, то срокът на договора не може да е повече от 5 години.

При оценката на офертите най-много точки дава срокът за откриване на сметка, както и срокът за настройване на системите и за инсталиране на виртуални и физически пос терминали - максимум по 20 точки за най-кратките срокве. 15 точки се дават за таксата за транзакции през пос.

Ще се оценява още клоновата мрежа, бързината на обслужване, и други такси.

Бърза процедура

Процедурата е със съкратени срокове, тъй като София трябва да смени банката си бързо, след като в края на юли Общинска банка, през която от близо 30 години минават парите на местната власт, поиска прекратяване на договора с общината. Като причина беше изтъкнато наместването на името на банката в политически спорове. Такива се разразиха„ преди това покрая намерението на кмета Васил Терзиев да смени Общинска банка с цел по-добро обслужване.

Първоначалната идея беше да бъдат поканени петте най-големи банки в страната - четирите, които след това бяха включени в поръчката, плюс Първа инвестиционна банка. В последствие обаче комисията от общински съветници и представители на администрацията определи критерии за участие, които изключиха ПИБ от поръчката.

Първоначалното решение за смяната на Общинска банка трябваше да мине през общинския съвет, но така и не се стигна до гласуване, тъй като то беше отложено по предложение на общинската съветничка от "Продължаваме промяната" (ПП) Благовеста Кенарова. Това предизвика пропукване в коалицията между Васил Терзиев и ПП, а в него беше замесено и името на Делян Пеевски, свързван със собственика на Общинска банка.

Малко, след като се разбра, че спешно трябва да се търси нова банка на общината, зам.-кметът по финансите на София Иван Василев обяви, че е подал оставка и кметът Васил Терзиев я е приел. Той остава на поста, докато не се сключи договор с нова финансова институция, която да обслужва общината. И Василев, и Терзиев обявиха, че напускането на зам.-кмета няма общо със случилото се с Общинска банка.