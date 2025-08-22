И DHL спира бизнес пратки за САЩ от 25 август заради митата на Тръмп

Германската пощенска група DHL обяви в петък, че ще спре изпращането на стандартни пратки за бизнеса до Съединените щати. Така компанията стана пордения европейски оператор, предприемащ подобни действия заради предстоящите митнически такси в САЩ. Те ще рефлектират на пратки с ниска стойност.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп заяви миналия месец, че ще преустанови глобалното изключение, което позволява минимална документация, за международни пратки под $800, считано от 29 август.

По-рано тази седмица пощенските групи в Скандинавия, Австрия и Белгия обявиха, че ще спрат изпращането на пратки до САЩ.

"Причината за тези вероятно временни ограничения са новите процеси, изисквани от властите в САЩ за пощенски пратки," заяви DHL.

25 август ще бъде последният ден, в който се приемат пратки, но премиум услугата за доставка DHL Express няма да бъде засегната от спирането, добави компанията.

Оттам уточниха, че частните клиенти ще могат да продължат да изпращат подаръци на стойност под $100 до САЩ като стандартни пратки, но тези пратки ще бъдат подложени на още по-строги контроли, за да се предотврати злоупотреба.

В четвъртък Австрийската поща заяви, че от следващия вторник няма да приема пратки за стандартни колети, предназначени за САЩ.

Държавната компания посочи като причини както премахването на споменатото изключение, така и несигурността относно бъдещото митническо оформяне на пощенски пратки в САЩ.

"Това затягане представлява големи предизвикателства за всички пощенски компании по света при изпращане на стоки до САЩ," заявиха от компанията.

Подобно на DHL, компанията добави, че ще продължи да изпраща подаръци на стойност под $100 до САЩ чрез стандартни пратки и че спирането няма да се отнася за нейната премиум услуга Post Express International.