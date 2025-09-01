И договорите за проектантски и консултантски услуги ще се индексират заради инфлацията

Договорите за проектантски и консултантски услуги също ще се индексират заради инфлацията. Това предвиждат промени в методиката за изменение цената на договор за обществена поръчка. Те са публикувани за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и в Портала за обществени консултации.

С тях се дава възможност за изменение на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, при която съществено са увеличени цените на услуги, които формират стойността на договора за проектантските услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране, и консултантски услуги по смисъла на чл. 166, ал. 1 от ЗУТ.

Изменението предвижда още създаване на нов ред за индексация, която включва и авансовите плащания, като се цели равнопоставеност на всички изпълнители.

Така ще се прилага единен ред по еднакъв начин към всички обществени поръчки с предмет "строителство", без значение каква е предвидената от възложителя схема за разплащане по договора, се казва в съобщение на МРРБ.

Създава се и правна гаранция, че компенсацията обхваща цялата стойност на изпълненото при ясен ред за реализирането на мярката от страна на възложителите спрямо приетите към съответния момент строително-монтажни работи.

Въвежда се и яснота в отношенията между страните по договора за обществена поръчка, като се посочва моментът, спрямо който следва да се определи индексацията на цената на договор за обществена поръчка и рамково споразумение за строителство в резултат на инфлация.

За целта се предлага "изпълнени" да се замени с "приети" през съответното тримесечие строително-монтажни работи. Предлаганата промяна обуславя изпълнените през съответното тримесечие строително-монтажни работи да бъдат приети от възложителя, за да се счита по смисъла на Закона за обществените поръчки, че е налице изпълнение на договорно задължение. По този начин ще се осигури възможност индексацията да се прилага върху реално извършените, отчетени и приети дейности по договора за строителство, посочват от МРРБ.

Камарата на строителите подкрепя промените

Камарата на строителите в България (КСБ) изцяло подкрепя предлаганите от МРРБ промени в Методиката за изменение на цената на договор за обществена поръчка в резултат на инфлация, които днес са публикувани за обществено обсъждане.

В свое становище браншовата организация заявява, че измененията ще помогнат за качественото и в срок завършване на голям брой инвестиционни проекти и ефективното им въвеждане в експлоатация.

Въведената нова норма, отстраняваща създадената противоречива практика по отношение на индексацията на авансовите плащания, ще създаде условия за по-справедливо прилагане на договорите за строителство, възложени по Закона за обществените поръчки, както и за премахване на неравнопоставеността в тълкуването им във вреда на изпълнителите, се казва в становището на КСБ.

Браншовата организация подкрепя и разширяването на приложното поле на методиката с възможността за индексиране на договорите за проектантски услуги и за строителен надзор.