И ДСБ подкрепи официално кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев

Изпълнителният съвет на „Демократи за силна България" (ДСБ) реши да подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент, съобщиха от пресцентъра на партията.

"Ние от ДСБ виждаме в кандидата за президент, в кандидата за вицепрезидент и в състава на Инициативния комитет, който ги издига, хора, които ще гарантират, че българското общество ще съхрани постигнатото през последните три десетилетия и ще го използва с поглед напред, в бъдещето, за ускорено икономическо и социално развитие. Хора, които няма да допуснат промяна в европейската ориентация на националната политика и ще засилят позициите на България в една все по-единна Европа. Хора, които ще работят за съхраняване на конституционната демокрация, баланса и разделението на властите и за изграждане на силна правова държава, в която силовите структури служат единствено на обществото, без да упражняват нелегитимна власт върху правосъдието, медиите и бизнеса“, се подочва в решението.

В Андрей Гюров и Георги Кандев виждаме кандидати, способни да върнат президентската институция към нейната конституционна роля - да обединява, да защитава демократичния ред и да създава условия за ново национално съгласие и единение на нацията. Те са и единствена алтернатива на авторитарните тенденции и левия популизъм на настоящото еднолично управление, заявяват по-нататък от ДСБ.

Затова партията заявява еднозначна и безусловна подкрепа на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент.

Изпълнителният съвет възлага на Националното ръководство и местните организации, заедно с партньорите от "Да, България", членовете на Инициативния комитет и представители на гражданското общество, да участват активно в кампанията.

Призовава всички българи с десни и европейски убеждения да подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев на предстоящите президентски избори.

По-рано в петък официалната си подкрепа за двойката Гюров-Кандев изрази и другата партия в Демократична България - "Да, България“.

В събота се очаква това да направи и "Продължаваме промяната“.