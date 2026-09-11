И ДСБ подкрепи официално кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев

Изпълнителният съвет на „Демократи за силна България" (ДСБ) реши да подкрепи кандидатурата на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент, съобщиха от пресцентъра на партията.
"Ние от ДСБ виждаме в кандидата за президент, в кандидата за вицепрезидент и в състава на Инициативния комитет, който ги издига, хора, които ще гарантират, че българското общество ще съхрани постигнатото през последните три десетилетия и ще го използва с поглед напред, в бъдещето, за ускорено икономическо и социално развитие. Хора, които няма да допуснат промяна в европейската ориентация на националната политика и ще засилят позициите на България в една все по-единна Европа. Хора, които ще работят за съхраняване на конституционната демокрация, баланса и разделението на властите и за изграждане на силна правова държава, в която силовите структури служат единствено на обществото, без да упражняват нелегитимна власт върху правосъдието, медиите и бизнеса“, се подочва в решението.
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В Андрей Гюров и Георги Кандев виждаме кандидати, способни да върнат президентската институция към нейната конституционна роля - да обединява, да защитава демократичния ред и да създава условия за ново национално съгласие и единение на нацията. Те са и единствена алтернатива на авторитарните тенденции и левия популизъм на настоящото еднолично управление, заявяват по-нататък от ДСБ.
Затова партията заявява еднозначна и безусловна подкрепа на Андрей Гюров за президент и Георги Кандев за вицепрезидент.
Изпълнителният съвет възлага на Националното ръководство и местните организации, заедно с партньорите от "Да, България", членовете на Инициативния комитет и представители на гражданското общество, да участват активно в кампанията.
Призовава всички българи с десни и европейски убеждения да подкрепят Андрей Гюров и Георги Кандев на предстоящите президентски избори.
По-рано в петък официалната си подкрепа за двойката Гюров-Кандев изрази и другата партия в Демократична България - "Да, България“.
В събота се очаква това да направи и "Продължаваме промяната“.
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4 коментара
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Не може да бъде! Каква изненада! Медиапул, уцелихте джакпота с тази новина. Никой не е допускал подобно нещо.
Потънали сте, и вие самите няма да излезете за тези нелепи мъжки фльорци да гласувате.
тия тапири нещо ще работят ли? или цял живот по медиапул
Тия ДеБ-или мърдат ли още? ;)