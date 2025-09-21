И енергийният министър се възмути, че хора могат да прекaрат зимата без топла вода и парно заради ремонт

Експерти на Министреството на енергетиката влизат в столичната "Топлофикация" заради опасността хората от столичния квартал "Дружба 2" да останат без парно и топла вода в зимните месеци. Това съобщи пред БНТ енергийният министър Жечо Станков.

След решението на столичната "Топлофикация" вместо през топлото полугодие, да подмени 35-годишно трасе в квартал "Дружба" 2 през есенно-зимния период, последва реакция от министерството.

"Веднага след като получих тази информация, съм издал нарочна заповед на колегите в МЕ, които още във вторник ще са на терен, за да проверят абсолютно всички факти и обстоятелства. Свързах се и с мениджмънта на дружеството, като заявих, че е абсолютно неприемливо и аз, като министър на енергетиката, няма да допусна 90 дни абонатите в квартала да нямат топла вода и парно, особено през месеците за отопление."