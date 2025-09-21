 Прескочи към основното съдържание
И енергийният министър се възмути, че хора могат да прекaрат зимата без топла вода и парно заради ремонт

2 коментара
Жечо Станков, сн. БГНЕС
Експерти на Министреството на енергетиката влизат в столичната "Топлофикация" заради опасността хората от столичния квартал "Дружба 2" да останат без парно и топла вода в зимните месеци. Това съобщи пред БНТ енергийният министър Жечо Станков.
 
След решението на столичната "Топлофикация" вместо през топлото полугодие, да подмени 35-годишно трасе в квартал "Дружба" 2 през есенно-зимния период, последва реакция от министерството.
 

"Веднага след като получих тази информация, съм издал нарочна заповед на колегите в МЕ, които още във вторник ще са на терен, за да проверят абсолютно всички факти и обстоятелства. Свързах се и с мениджмънта на дружеството, като заявих, че е абсолютно неприемливо и аз, като министър на енергетиката, няма да допусна 90 дни абонатите в квартала да нямат топла вода и парно, особено през месеците за отопление."
 
Дружеството е предложило алтернативен вариант за ремонта.
 
"Пое се ангажимент, за да може да бъде извършена така интервенцията или ремонтът, ча отделните абонати да бъдат от 2 до 10-12 дни без топла вода, като най-големите участъци, които обхващат и училища, и детски градини, съм изискал максимално бързо първо там да се интервенира, за да може да не бъде нарушаван и учебният процес. Още повече, че ако има и здравни заведения и там бързо да се действа", обясни Станков.
 
Жителите на квартала, които излязоха на протест, заплашиха с блокиране на възлови столични кръстовища още следващата седмица, ако проблемът не бъде разрешен.
 
"3 месеца без парно и топла вода, как се вижда това в 21 век, нормално ли е? Има хора с малки деца. Просто това е безобразие".
 
Омбудсманът сезира парламента, след като над 400 жалби са постъпили в офиса на обществения защитник. 
 
 

2 коментара

  1. Клео
    #2

    Толкова може. Да се възмути.

  2. dimitargeorgiew
    #1

    .. и като се е възмутил господин министъра, какво предлага да се направи? Аз лично смятам да си монтирам бойлер и да съдя топлофикация да ми плати разходите за него, а също така и за тока, който ще ползваме през този период. И препоръчвам на цяла Дружба-2 да се обединим с такова искане и да ги съдим! Най-добре ще е топлофикация да фалира и дружеството да стане частно. Писна ми от всички тези нещастници.

