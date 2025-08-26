И фирма на Вълка се включи в битката за 500 млн. лева за чистенето на София

Едно от дружествата, свързано с Румен Гайтански-Вълка, все пак се включи в най-голямата поръчката на Столичната община - за чистенето на София в следващите 5 години. Дружеството "Зауба", което в момента събира отпадъците в "Люлин" и "Красно село", е подало документи да продължи да върши това, но в районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски".

Освен тази фирма, други две дружества, звързвани с Румен Гайтански, чистят в София по договор с общината през последните 5 години. Те получават пари за обслужването на една трета от столичните райони. До накъде изненадващо нито една от фирмите не беше сред участниците в мегапоръчката за чистенето на града на стойност над 500 млн. лева с ДДС.

Имената на първата част от кандидатите - за 5 от 7-те подзони, за които се търсят чистачи, бяха обявени на 7 август. Тогава обаче не бяха отворени офертите за първа зона ("Средец", "Лозенец" и "Студентски"), както и за седма зона ("Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица"). Причината беше, че за тях има само по една оферта и срокът за заявки беше удължен до 25 август.

В последния момент

От данните в регистъра на обществените поръчки става ясно, че "Зауба" се е включила именно в удължения срок и е подала оферта на 25 август.

Другият кандидат за зоната е консорциум около "Еко клийн сървисиз", в който влиза и АЕС-Х, която също от години работи в София. Същият консорциум е подал оферта и за районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Според правилата на поръчката един кандидат може да внесе оферти максимум за две от седемте зони, за които се търсят чистачи.

Връзки с Таки

За седма зона, в която влизат районите "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица", също има две оферти. Още на 6 август такава е постъпила от консорциум от няколко фирми, представляван от дружеството "Транс 2025", свързвано с Христофорос Аманатидис - Таки.

До преди месеци фирмата е била собственост на "Новита Холдинг груп", през която е и връзката с Таки. През април собствеността е прехвърлена на управителя на дружеството Стефан Иванов Колев. За чистенето на София "Транс 2025" кандидатства в консорциум с пловдивската КМД на Атанас Търев. Освен във "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица", консорциумът с участието на тези фирми иска да чисти и в "Люлин" и "Красно село", където се състезава с обединение с участието на турска компания.

Другата оферта за "Възраждане", "Оборище" и "Триадица", подадена в удължения срок за кандидатстване, е на "Еко ресурс-Р", която и преди е работил в София.

Сега предстои офертите на кандидатите в поръчката да бъдат разгледани, а след това да бъдат отворени и ценовите им предложения. Резултати от търга се очакват до края на октомври.