И фирма на Вълка се включи в битката за 500 млн. лева за чистенето на София

Едно от дружествата, свързано с Румен Гайтански-Вълка, все пак се включи в най-голямата поръчката на Столичната община - за чистенето на София в следващите 5 години. Дружеството "Зауба", което в момента събира отпадъците в "Люлин" и "Красно село", е подало документи да продължи да върши това, но в районите "Средец", "Лозенец" и "Студентски".
Освен тази фирма, други две дружества, звързвани с Румен Гайтански, чистят в София по договор с общината през последните 5 години. Те получават пари за обслужването на една трета от столичните райони. До накъде изненадващо нито една от фирмите не беше сред участниците в мегапоръчката за чистенето на града на стойност над 500 млн. лева с ДДС.
Имената на първата част от кандидатите - за 5 от 7-те подзони, за които се търсят чистачи, бяха обявени на 7 август. Тогава обаче не бяха отворени офертите за първа зона ("Средец", "Лозенец" и "Студентски"), както и за седма зона ("Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица"). Причината беше, че за тях има само по една оферта и срокът за заявки беше удължен до 25 август.
В последния момент
От данните в регистъра на обществените поръчки става ясно, че "Зауба" се е включила именно в удължения срок и е подала оферта на 25 август.
Другият кандидат за зоната е консорциум около "Еко клийн сървисиз", в който влиза и АЕС-Х, която също от години работи в София. Същият консорциум е подал оферта и за районите "Подуяне", "Слатина" и "Изгрев". Според правилата на поръчката един кандидат може да внесе оферти максимум за две от седемте зони, за които се търсят чистачи.
Връзки с Таки
За седма зона, в която влизат районите "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица", също има две оферти. Още на 6 август такава е постъпила от консорциум от няколко фирми, представляван от дружеството "Транс 2025", свързвано с Христофорос Аманатидис - Таки.
До преди месеци фирмата е била собственост на "Новита Холдинг груп", през която е и връзката с Таки. През април собствеността е прехвърлена на управителя на дружеството Стефан Иванов Колев. За чистенето на София "Транс 2025" кандидатства в консорциум с пловдивската КМД на Атанас Търев. Освен във "Възраждане", "Оборище" и част от "Триадица", консорциумът с участието на тези фирми иска да чисти и в "Люлин" и "Красно село", където се състезава с обединение с участието на турска компания.
Другата оферта за "Възраждане", "Оборище" и "Триадица", подадена в удължения срок за кандидатстване, е на "Еко ресурс-Р", която и преди е работил в София.
Сега предстои офертите на кандидатите в поръчката да бъдат разгледани, а след това да бъдат отворени и ценовите им предложения. Резултати от търга се очакват до края на октомври.
Първа зона - "Средец", "Лозенец", "Студентски"
- Консорциум "Еко клийн сървисиз"/АЕС-Х
- "Зауба"
Втора зона - "Искър" и "Панчарево", "Кремиковци"
- Консорциум около "Техно Импорт Експорт 23"
- ЗМБГ
- "БКС Чистота"
Трета зона - "Изгрев", "Слатина", "Подуяне"
- Консорциум "Еко Клийн Сервиз"/АЕС-Х
- "Техно импорт експорт 23"
- "Сорико"/БАКС 99
Четвърта зона - "Илинден", "Надежда", "Сердика"
- НОРМ САНАИ ЮРЮНЛЕРИ ИМАЛЯТ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ
- ЗМБГ
- "Нелсен-Чистота"
Пета зона - "Банкя", "Връбница", "Нови Искър"
- БКС Чистота
- "Нелсен-Чистота"
Шеста зона - "Люлин", "Красно село"
- НОРМ САНАИ ЮРЮНЛЕРИ ИМАЛЯТ ВЕ ДЪШ ТИДЖАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ
- Консорциум около "ТРАНС 2025"
Седма зона - "Възраждане", "Оборище", "Триадица" - център
- Консорциум около "ТРАНС 2025"
"Еко ресурс - Р"
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.