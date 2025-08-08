И мълчанието в Гълъбово се плаща: Голяма инвестиция в общината остава на тъмно

Журналистката Венелина Попова е осъдена да плати на община Гълъбово 1000 лева. Поводът са журналистически въпроси около инвестиция в района на приблизителна стойност 700 млн. лв. Въпросният проект е за изграждане на инсинератор за гориво от отпадъци - т. нар. RDF.

Резултатът към момента е липса на каквато и да е публичност, загубено от Попова административно дело след отказан достъп до информация и 1000 лева, които тя трябва да плати на общината. Информацията за решението по делото идва от публикация във Фейсбук страницата на вестник "Гълъбови вести", а решението е на Административен съд - Стара Загора не подлежи на обжалване.

Според публикацията "достъпът (до обществена информация - бел. ред.) е бил предоставен в срок, предоставената информация - в съответствие със закона и са дадени отговорите, които са в правомощията на община Гълъбово". Съдът смята, че кметът на община Гълъбово Николай Тонев ("ДПС - Ново начало" ) е постановил своето решение при правилно приложение закона.

Така съдът отхвърля жалбата на журналистката от сайта "За истината" и я осъжда да заплати на община Гълъбово разноските (1000 лева) по делото. Иначе казано Попова се оказва в ситуация, в която трябва да плати, че е задала въпроси, чийто отговори не е получила.

Предисторията: Неграмотен кмет и словесни изстъпления

Всъщност разправата на гълъбовския кмет с журналистката започва отдавна, извън съда – във "Вайбър".

Последно през 2024 г. кметът Тонев нападна арогантно Венелина Попова в текстово съобщение онлайн. Тогава той я нарече "отврад гноясъл" (б. ред. "правописът" е запазен), а поводът бе критична статия на Венелина Попова за изборите. Тонев не бил потърсен, за да изрази гледната си точка.

Това не е първото словесно изстъпление на кмета срещу журналистката. В съобщение, изпратено на 4 декември 2023 г., той заплашва да я съди "до дупка", ако не опровергае сама своя публикация, в която разказва как Тонев се саморазправя с жителите на селата, дръзнали да гласуват за неговия опонент на последните местни избори през октомври 2023 г.

"Неудобните" въпроси

Сега пред Административния съд в Стара Загора, с адвокат Александър Кашъмов от фондация "Програма достъп до информация", Венелина Попова обжалваше мълчаливия отказ на Николай Тонев да ѝ представи документацията, свързана с намерението в общината да се изгради нова ТЕЦ за изгаряне на гориво от твърди битови отпадъци (RDF), в партньорство с частен инвеститор от Германия, който щял да вложи 360 млн. евро в проекта.

В публикацията си по темата журналистката коментира, че не е ясно какъв обем RDF ще се изгаря дневно, какъв ще е режимът на работа – дневен или денонощен, каква ще е технологията на изгарянето и "още един куп неща, свързани с бъдещата инсталация".

Странно ѝ изглежда и, че някой ще инвестира 360 млн. евро без сигурни гаранции за възвращаемост на инвестицията и печалба. При това в една община с малко над 10 хил. души население.

"Дори и да изгаря боклуците на цялата Старозагорска област, заводът едва ли би натоварил мощностите си", пише тя и се ангажира да проследи как ще се развие сюжетът с бъдещия завод за изгаряне на RDF в Гълъбово.

Венелина Попова задава въпроси по Закона за достъп до информация, с които иска повече информация около проекта. Така и не получава отговори. Завежда дело срещу мълчаливия отказ на кмета да предостави информацията.

Административният съд - Стара Загора обаче го прекратява. Следва обжалване пред Върховния административен съд, който връща делото на Административния съд - Стара Загора. При новото разгреждане на казуса този път по същество съдът се произнася, че кметът няма как да де информацията, тъй като няма как да има достъп до нея. И осъжда Венелина Попова да покрие разноските по делото.