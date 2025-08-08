И мълчанието в Гълъбово се плаща: Голяма инвестиция в общината остава на тъмно

Журналистката Венелина Попова е осъдена да плати на община Гълъбово 1000 лева. Поводът са журналистически въпроси около инвестиция в района на приблизителна стойност 700 млн. лв. Въпросният проект е за изграждане на инсинератор за гориво от отпадъци - т. нар. RDF.
Резултатът към момента е липса на каквато и да е публичност, загубено от Попова административно дело след отказан достъп до информация и 1000 лева, които тя трябва да плати на общината. Информацията за решението по делото идва от публикация във Фейсбук страницата на вестник "Гълъбови вести", а решението е на Административен съд - Стара Загора не подлежи на обжалване.
Според публикацията "достъпът (до обществена информация - бел. ред.) е бил предоставен в срок, предоставената информация - в съответствие със закона и са дадени отговорите, които са в правомощията на община Гълъбово". Съдът смята, че кметът на община Гълъбово Николай Тонев ("ДПС - Ново начало" ) е постановил своето решение при правилно приложение закона.
Така съдът отхвърля жалбата на журналистката от сайта "За истината" и я осъжда да заплати на община Гълъбово разноските (1000 лева) по делото. Иначе казано Попова се оказва в ситуация, в която трябва да плати, че е задала въпроси, чийто отговори не е получила.
Предисторията: Неграмотен кмет и словесни изстъпления
Всъщност разправата на гълъбовския кмет с журналистката започва отдавна, извън съда – във "Вайбър".
Последно през 2024 г. кметът Тонев нападна арогантно Венелина Попова в текстово съобщение онлайн. Тогава той я нарече "отврад гноясъл" (б. ред. "правописът" е запазен), а поводът бе критична статия на Венелина Попова за изборите. Тонев не бил потърсен, за да изрази гледната си точка.
Това не е първото словесно изстъпление на кмета срещу журналистката. В съобщение, изпратено на 4 декември 2023 г., той заплашва да я съди "до дупка", ако не опровергае сама своя публикация, в която разказва как Тонев се саморазправя с жителите на селата, дръзнали да гласуват за неговия опонент на последните местни избори през октомври 2023 г.
"Неудобните" въпроси
Сега пред Административния съд в Стара Загора, с адвокат Александър Кашъмов от фондация "Програма достъп до информация", Венелина Попова обжалваше мълчаливия отказ на Николай Тонев да ѝ представи документацията, свързана с намерението в общината да се изгради нова ТЕЦ за изгаряне на гориво от твърди битови отпадъци (RDF), в партньорство с частен инвеститор от Германия, който щял да вложи 360 млн. евро в проекта.
В публикацията си по темата журналистката коментира, че не е ясно какъв обем RDF ще се изгаря дневно, какъв ще е режимът на работа – дневен или денонощен, каква ще е технологията на изгарянето и "още един куп неща, свързани с бъдещата инсталация".
Странно ѝ изглежда и, че някой ще инвестира 360 млн. евро без сигурни гаранции за възвращаемост на инвестицията и печалба. При това в една община с малко над 10 хил. души население.
"Дори и да изгаря боклуците на цялата Старозагорска област, заводът едва ли би натоварил мощностите си", пише тя и се ангажира да проследи как ще се развие сюжетът с бъдещия завод за изгаряне на RDF в Гълъбово.
Венелина Попова задава въпроси по Закона за достъп до информация, с които иска повече информация около проекта. Така и не получава отговори. Завежда дело срещу мълчаливия отказ на кмета да предостави информацията.
Административният съд - Стара Загора обаче го прекратява. Следва обжалване пред Върховния административен съд, който връща делото на Административния съд - Стара Загора. При новото разгреждане на казуса този път по същество съдът се произнася, че кметът няма как да де информацията, тъй като няма как да има достъп до нея. И осъжда Венелина Попова да покрие разноските по делото.
Ключови думи
Свободата има цена
Благодарим, че не ни оставяте да я плащаме сами.
Mediapool.bg бе осъдена от ВКС да плати 43 000 лева по дело–шамар, заведено от съдия Светлин Михайлов. С ваша помощ събрахме сумата за два дни. Когато съдът наказва журналисти за публикуване на всеизвестни факти, големият губещ е обществото.
Продължавайте да ни подкрепяте, защото ако журналистиката премълчи истината днес, утре няма да има кой да я каже.
1 коментар
Екипът на Mediapool Ви уведомява, че администраторите на форума ще премахват всички мнения, съдържащи нецензурни квалификации, обиди на расова, етническа или верска основа.
Редакцията не носи отговорност за мненията, качени в Mediapool.bg от потребителите.
Коментирането под статии изисква потребителят да спазва правилата за участие във форумите на Mediapool.bg
Прочетете нашите правила за участие във форумите.
За да коментирате, трябва да влезете в профила си. Ако нямате профил, можете да се регистрирате.
Отстраняването на Цветан Цветанов от ГЕРБ спаси този жалък комисионер и остави региона в Средновековието. Той храни към мен доста топли чувства откакто изхвърча от Стара Загора заедно с протежетата си изключително прости, неграмотни и отмъстителни индивиди. Там има и доста за размисъл по повод 2 -те сериозни пратки хероин задържани с шофьори от Гълъбово както и наскоро открития кокаин на сина на зам Кмета на Общината.