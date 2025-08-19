И Мария Филипова атакува председателя на НСИ за отказа му да се публикуват цени всеки ден (Обновена)

Комисията за защита на потребителите (КЗП) в лицето на председателя си Мария Филипова атакува на свой ред председателя на Националния статистически институт (НСИ) доц. Атанас Атанасов. Поводът е публикуването на ежедневните цени на стоки от голямата потребителска кошница. Филипова твърди, че публикуването на цените се блокира от НСИ, защото институтът не е дал одобрението си. По-късно във вторник от НСИ отхвърлиха това твърдение и подчертаха, че законът не изисква НСИ да дава одобрения нито за цени, нито за списъка от продукти.

На практика Мария Филипова се присъединява към председателя на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) Росен Карадимов, който първи преди месец атакува НСИ за отказ за предоставяне на данни за цени.

Шефката на КЗП нашумя в публичното пространство след като е оплака, че търговски вериги за храни не ѝ предоставят информация и това се случвало дори след "призив" на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Преди ден стана ясно, че Филипова остава единствена номинация за заместник-омбудсман и потенциален бъдещ премиер.

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски периодично настояваше пред кабинета "Желязков" за повече правомощия именно за КЗП и КЗК, докато те станаха част в промените на Закона за въвеждане на еврото.

Защо Филипова е недоволна от НСИ

От КЗП обявиха във вторник, че ведомството чака одобрението на Националния статистически институт (НСИ), за да публикува на сайта си ежедневно индивидуалните продажни цени на стоки от голямата потребителска кошница.

Въпреки наличието на експертиза и инструментариум за наблюдение на цените председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов нееднократно е подчертавал, че институтът няма правно основание да публикува или поддържа интернет платформа с конкретни, крайни продажни цени на стоки. Причината са посочени от него ограничения в европейското законодателство, които не му позволяват да администрира такъв портал, добавят от КЗП.

От позицията на комисията става ясно, че към настоящия момент НСИ е изразил своето категорично писмено неодобрение, поради което е пречка и порталът за цените, създаден съвместно от КЗП и "Информационно обслужване" АД, да започне работа. След поредната му редакция от КЗП списъкът чака одобрението на НСИ, добавят от ведомството на Мария Филипова.

От ведомството на Мария Филипова обаче уточняват, че промените в Закона за въвеждане на еврото задължават КЗП да създаде и поддържа публично достъпен интернет портал, на който да публикува въпросните цени.

"НСИ е институцията, която по закон отговаря за събирането, обработката и разпространението на официална статистическа информация, включително и за индексите на потребителските цени. Институтът работи по международно признати методологии и е част от Европейската статистическа система, което гарантира надеждността и съпоставимостта на данните, предоставяни на обществото и институциите. Затова първоначално в Националния план за въвеждане на еврото в Република България именно НСИ бе предвиден като основен изпълнител на мониторинга на цените в качеството си на институция с най-сериозна експертиза в областта на събирането и обработката на данни", добавят от КЗП.

Къде ще се публикуват цените

След финализиране на съгласувателната процедура указанието и списъкът ще могат да бъдат изпратени към бизнеса, а търговците ще трябва да започнат да предоставят ценовата информация, която КЗП ще публикува на портала kolkostruva.bg.

КЗП напомня на търговците, че съгласно чл. 55б, ал. 5 от Закона за въвеждане на еврото в Република България същите са длъжни да публикуват ежедневно до 7:00 часа на своите интернет страници ценови листи, съдържащи следната информация: данни за търговския обект, име на продукта, марка, нетно количество, цена на дребно, категория, както и данни за намалението на цената, срок на намаление на цената, референтната цена, прилагана преди намалението, текущата намалена цена, както и процентното изменение между двете цени.

НСИ: В закона не е предвидено задължение за НСИ да издава одобрения, заповеди или указания

"В Закона за въвеждане на еврото, включително в последните изменения, обнародвани в Държавен вестник, бр. 65 от 8 август 2025 г., не е предвидено задължение за НСИ да издава одобрения, заповеди или указания. Съгласно чл. 55б, ал. 7 от закона, отговорността за тези действия е изцяло на КЗП. Единственото задължение на НСИ, регламентирано в чл. 54, ал. 1 от ЗВЕРБ, се изпълнява в цялост. НСИ многократно е препоръчвал на КЗП да бъде използван състава на потребителската кошница, който е предоставян официално, обсъждан на редица експертни заседания и е публично достъпен на интернет страницата на Института. Решението дали да бъде използван пълният състав на кошницата или да бъдат подбрани отделни групи и категории стоки е в компетенциите на КЗП", отбелязват от НСИ в отвореното писмо", пише в отворено писмо, адресирано до Мария Филипова.

Оттам са категорични, че Комисията за защита на потребителите (КЗП) не очаква одобрение от Националния статистически институт (НСИ), за да публикува ежедневно индивидуални продажни цени на стоки.

"На 11 август 2025 г. е изпратено до Вас (до Мария Филипова - б.а.) официално писмо, съдържащо методологични бележки и коментари по първия вариант на проект на Списък на стоки от състава на голямата потребителска кошница. Съгласно чл. 55б, ал. 1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България (ЗВЕРБ), цените на тези стоки следва да бъдат публикувани от търговците на интернет страниците им и предоставяни на КЗП за включване в интернет портала по чл. 55б, ал. 4. До настоящия момент не е постъпила информация дали посочените бележки и коментари са взети предвид", отбелязват от НСИ.

От Института допълват, че от края на 2024 г. до настоящия момент НСИ последователно е заявявал готовност да оказва експертно съдействие, консултации и методологична подкрепа в рамките на своите правомощия.

Защо КЗК нападна шефа на НСИ

Преди месец от ведомството на Росен Карадимов обясниха, че институтът я възпрепятства за контрола по въвеждане на еврото, отказвайки да ѝ предостави данни за пазара на основни храни в България. Наред с това тези данни щели да послужат за анализ дали има съгласувано повишени цени.

Оттам детайлно уточниха, че в рамките на извършвания секторен анализ на пазара на хранителни стоки от първа необходимост, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е изискала от Националния статистически институт (НСИ) информация, която големите търговски вериги подават към националната статистика – включително данни за цени, продажби и търговски обекти.

От ведомството на Росен Карадимов добавят, че са получили и писмо от Сдружение за модерна търговия, което обединява водещите търговски вериги за храни. В него се посочва, че съществуват двустранни споразумения между НСИ и търговски вериги, по силата на които последните регулярно подават детайлни данни за продажбите и цените на хранителни стоки към НСИ.

"Именно поради това КЗК изиска общата информация, която да бъде присъединена към мащабното проучване", добавят оттам.